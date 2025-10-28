Vers un budget 2026 "de la guerre à la croissance", annonce Betsalel Smotrich

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a tenu ce lundi une réunion de travail élargie dans le cadre des discussions marathoniennes sur le budget de l’État pour 2026, en présence des hauts responsables du ministère et de représentants de la Banque d’Israël.

Smotrich a déclaré que ce budget marquera “le passage d’une économie de guerre à une économie de croissance et de normalité”, tout en maintenant rigueur et responsabilité budgétaires.

Le ministre a salué la contribution des citoyens au financement de deux années de conflit, affirmant qu’il est désormais temps d’envisager un allègement fiscal modéré pour les travailleurs.

Cette orientation s’accompagnera d’une rationalisation du budget de la Défense, d’efforts de restructuration économique et de réformes structurelles visant à réduire le coût de la vie et à stimuler la croissance.

Les différentes directions du ministère ont présenté les étapes nécessaires à ces transformations, qui seront soumises à validation parallèlement à l’adoption du budget.

Le cycle de discussions se poursuivra jusqu’à l’approbation du budget, d’abord au sein du gouvernement dans les prochaines semaines, puis devant la Knesset.