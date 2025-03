Ben-Gvir et son parti Otzma Yehudit de retour au gouvernement après la reprise des combats

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et Itamar Ben-Gvir, président d'Otzma Yehudit, ont conclu mardi un accord pour le retour du parti d'extrême droite au sein du gouvernement israélien. Cette décision fait suite à la satisfaction des exigences principales de Ben-Gvir concernant la reprise des combats à Gaza. Les ministres d'Otzma Yehudit retrouveront leurs portefeuilles antérieurs. Ben-Gvir reprendra ainsi son poste de ministre de la Sécurité nationale, tandis que Haim Katz, qui avait été nommé pour gérer les trois ministères précédemment détenus par le parti, retournera à ses fonctions de ministre du Tourisme. Yitzhak Wasserlauf et Amichai Eliyahu réintégreront également le gouvernement. Les députés Zvika Fogel, Limor Son Har-Melech et Yitzhak Kreuzer reprendront leurs fonctions au sein des différentes commissions parlementaires.

Sur le réseau social X, Ben-Gvir a salué la reprise des hostilités : "Comme nous l'avons dit ces derniers mois, lorsque nous avons démissionné - Israël doit reprendre les combats à Gaza. C'est la démarche la plus juste, morale et légitime pour détruire l'organisation terroriste Hamas et ramener nos otages. Nous ne pouvons pas accepter l'existence du Hamas et devons l'éradiquer."

Face aux critiques concernant le timing de l'offensive, une source gouvernementale a réfuté toute manipulation politique : "Les allégations sur l'influence de Ben-Gvir sont un mensonge absurde et délirant. L'attaque surprise déclenchée cette nuit n'est pas liée au budget. Les décisions militaires ont été prises lors d'une série de discussions, y compris pendant Pourim et samedi soir, avec le soutien unanime des chefs des services de sécurité. Le timing était purement opérationnel."