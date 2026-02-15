Violence record dans la société arabe : le gouvernement revendique des "succès" malgré 47 morts

Alors que 47 personnes ont été tuées en 46 jours depuis le début de l’année 2026 au sein de la société arabe israélienne, le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahou affirme que le gouvernement « réussit très bien dans la lutte contre la violence ». Membre du parti Otzma Yehudit, dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, il rejette une partie de la responsabilité sur « la direction de la société arabe ».

Interrogé sur la flambée des homicides, Eliyahou estime que la tendance ne date pas de l’actuel gouvernement mais de « deux décennies ». Selon lui, l’exécutif agit pour contenir les organisations criminelles et empêcher leur extension vers des localités « normatives ». Il reconnaît toutefois : « Nous ne réussissons pas à 100 %. On ne corrige pas des décennies d’échecs en trois ans, surtout en temps de guerre. »

Le ministre accuse également certains responsables arabes de ne pas encourager la coopération avec la police, évoquant notamment Ayman Odeh.

Sur un autre front, Eliyahou a commenté les discussions autour d’un projet de loi sur la peine de mort pour terroristes. Selon lui, il serait « étrange » d’en atténuer la portée, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait demandé des ajustements par crainte de répercussions internationales.

Concernant l’éventualité d’une décision de la Cour suprême contre Ben Gvir, le ministre s’est montré critique envers la haute juridiction, estimant qu’elle dépasse ses prérogatives. Enfin, interrogé sur son opposition passée à un accord ayant permis la libération d’otages, il affirme ne pas regretter sa position, assurant qu’il s’opposait à la libération de terroristes et non au retour des captifs.