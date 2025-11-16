Violente agression d'un député Shas : Netanyahou condamne "une poignée de manifestants déchaînés"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fermement condamné dimanche l'agression dont a été victime samedi soir le député Yoav Ben Tzur, membre du parti orthodoxe Shas, à Jérusalem. L'élu avait été pris à partie par des orthodoxes opposés à la conscription militaire.

Des dizaines de manifestants ont encerclé le véhicule du parlementaire après sa visite dans une synagogue du quartier de Boukhara. Certains ont sauté sur la voiture, causant des dégâts, tandis que des cartons et des sacs poubelles étaient lancés contre le véhicule en signe de protestation contre la loi sur la conscription. Les forces de la police des frontières ont dû intervenir pour le dégager.

"Même en cas de désaccords, il n'y a aucune place pour la violence", a déclaré Netanyahou, qualifiant l'incident d'attaque "violente perpétrée par une poignée de manifestants déchaînés". Il a appelé les autorités à "agir fermement contre toute tentative de semer la terreur et d'agresser des élus".

Le chef de l'opposition Yair Lapid a également condamné l'attaque : "Ce n'est pas la voie de la Torah, ce n'est pas la voie d'Israël. Ces criminels violents doivent être traités avec sévérité".

L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, président du parti Yashar, a dénoncé "une manifestation grave de la perte de gouvernance et de dignité de hors-la-loi qui reçoivent le soutien tacite de dirigeants", réclamant l'arrestation immédiate des agresseurs et un traitement systématique du phénomène de sécession d'une partie de la population.

Avigdor Liberman, président du parti Israël Beitenou, a été encore plus véhément : "Tous les citoyens sont soumis à un seul et même système juridique. Tolérance zéro pour les contrevenants, des réfractaires (au service militaire) aux milices criminelles. Très bientôt, nous allons rétablir l'ordre ici".

Le mouvement Shas a publié un communiqué condamnant "énergiquement cette grave agression" perpétrée par "une poignée de voyous", affirmant que de tels actes de violence constituaient "une profanation du nom de Dieu" et ne représentaient "aucune communauté craignant le ciel".

Cet incident intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein de la communauté orthodoxe autour de la question de la conscription, avec une campagne orchestrée contre le président du Shas, Aryeh Deri, perçu par certains comme trop conciliant sur cette question brûlante.