Visite de Trump à la Knesset : le président de la Cour suprême écarté, Herzog dénonce une "atteinte à l'État"

Dans une déclaration publiée mardi soir, le président israélien Isaac Herzog a vivement condamné l'absence d'invitation adressée au président de la Cour suprême et à la conseillère juridique du gouvernement lors de la visite présidentielle américaine.

"Il s'agit d'une atteinte à l'État et d'un acte particulièrement inapproprié en ce jour où règnent l'euphorie et l'unité du peuple", a déclaré Herzog. Il a souligné qu'une telle décision constituait une atteinte à l'État et au respect des autorités, ajoutant que priver ces hauts responsables d'un événement "aussi officiel et historique" est une mesure inacceptable.

La conseillère juridique Gali Baharav-Miara, bien qu'elle occupe toujours un poste important au sein du gouvernement et ait participé aux discussions sur l'accord avec le Hamas concernant la libération des otages, n'a pas non plus été conviée à l'événement.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a répondu aux critiques par une attaque frontale contre le pouvoir judiciaire. "Le pouvoir judiciaire s'est placé au-dessus du peuple et de la démocratie en invalidant une Loi fondamentale, une mesure sans précédent en Israël, qui invalide la décision de la majorité – une action d'autant plus grave en temps de guerre", a-t-il déclaré.

"Quiconque bafoue la Knesset par ses décisions ne peut espérer y être invité, tant que j'en serai le président", a martelé Ohana, faisant référence à la décision de la Cour suprême d'invalider en janvier 2024 la loi abolissant le motif de raisonnabilité.

Le ministre de la Justice Yariv Levin, qui mène le combat du gouvernement contre le système judiciaire et ne reconnaît pas Yitzhak Amit comme président de la Cour suprême, a apporté son soutien à la décision d'Ohana. "J'attends du président de l'État et de toute personne honnête qu'ils soutiennent la Knesset et le gouvernement, et qu'ils ne laissent pas leurs pouvoirs bafoués ni le choix du peuple annulé", a écrit Levin. "L'époque où nous nous soumettions est révolue et ne reviendra pas", a-t-il ajouté.

L'opposition appelle au boycott de la session d'hiver

Le chef de l'opposition Yair Lapid (Yesh Atid) a appelé Amir Ohana à annuler sa décision et à inviter Yitshak Amit à la cérémonie d'ouverture de la session d'hiver de la Knesset. Il a même appelé le président de l'État à boycotter la cérémonie si Amit n'était pas invité en sa qualité de président de la Cour suprême. Celui-ci n'a en effet pas été invité à l'ouverture de la session d'hiver prévue la semaine prochaine en tant que président, mais en tant que simple juge de la Chambre A.