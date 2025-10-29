Vives tensions autour du nouveau projet de loi sur la conscription des orthodoxes

Le projet de loi sur l’exemption du service militaire, dévoilé avant sa présentation officielle à la Knesset, a provoqué un tollé dans tout l’échiquier politique, y compris au sein de la coalition.

Révélé mardi soir par le journaliste Amit Segal sur la chaîne 12, le texte détaille les nouvelles modalités de la loi portée par le député Boaz Bismuth, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Le journal orthodoxe Hapeles a dénoncé un « décret destructeur », tandis que l’opposition a fustigé une « loi d’évasion » contraire à l’esprit de justice et d’égalité.

Le projet de loi vise à encadrer le statut des étudiants de yeshiva après l’annulation, par la Haute Cour de justice, des précédents dispositifs jugés discriminatoires. Depuis juillet 2023, l’exemption de service militaire dont bénéficiaient les étudiants religieux n’a plus de base légale.

La guerre en cours a ravivé le débat, alors que l’armée fait face à un manque de réservistes. Pour de nombreux observateurs, la question de la conscription des Haredim est devenue une menace directe pour la stabilité du gouvernement. Plusieurs partis religieux, dont le Shas, ont menacé de quitter la coalition si leurs exigences n’étaient pas respectées.

Ce que contient la nouvelle loi

Le texte supprime notamment l’exigence d’un quota minimal de combattants parmi les recrues. Il reconnaît certaines formes de service civil, comme les activités de secours du réseau ZAKA, comme équivalentes à un service militaire.

La loi redéfinit également le statut de « Haredi » : sera concernée toute personne ayant étudié au moins deux ans dans une yeshiva, contre trois auparavant. Certaines restrictions seront maintenues, notamment l’interdiction de voyager à l’étranger avant 26 ans pour ceux qui n’ont pas servi.

L’interdiction de délivrer un permis de conduire ne s’appliquera qu’aux personnes actuellement en situation de fraude (c’est-à-dire celles qui ont contourné la loi pour éviter le service).

Polémiques et réactions en chaîne

L’opposition a immédiatement dénoncé le projet. Le chef de l’opposition Yair Lapid a accusé le gouvernement de « cracher au visage des soldats » et de « transformer la loi sur la conscription en loi d’évasion ». Benny Gantz a pour sa part évoqué un « pacte signé sur le dos de nos enfants ».

Du côté de la coalition, les divisions se creusent. L’ancien président de la commission de la Défense, Yuli Edelstein, limogé de ses fonctions, a ironisé : « Quand je vois la loi, je comprends pourquoi on m’a remplacé. Je n’ai pas les compétences nécessaires pour créer un système d’évitement du service militaire. »

Dans les milieux orthodoxes, la colère est également vive. Hapeles, organe de la faction lituanienne, a fustigé des « objectifs de mobilisation effroyables » et des « sanctions iniques ». Une grande manifestation baptisée « Le Cri de la Torah » est prévue jeudi à Jérusalem. La police a annoncé la fermeture temporaire de l’autoroute 1 entre Latrun et Ginot Sakharov pour sécuriser l’événement.

Sur le plan juridique, le texte reste fragile. Le conseiller juridique de la commission a signalé plusieurs lacunes dans son application, et la Cour suprême, réunie ce mercredi en formation élargie, examine déjà plusieurs recours déposés contre le ministère de la Défense.