Vote du budget en Israël : la coalition a une semaine pour éviter des élections anticipées

La coalition dispose d'une seule semaine pour déposer le budget de l'État si elle veut éviter une contestation juridique et permettre au gouvernement d'achever son mandat. La conseillère juridique de la Knesset, Sagit Afek, a informé les députés que la loi exige au minimum deux mois entre le dépôt du budget devant le Parlement et son adoption définitive.

Le problème pour la coalition et le Premier ministre Netanyahou réside dans le fait que cette année, il ne dispose pas de temps jusqu'à fin mars : la fête de Pessah (Pâque juive) tombant le 1er avril, le budget doit être approuvé en troisième lecture avant le 25 mars, soit deux mois et une semaine à partir d'aujourd'hui.

Toutefois, la coalition pourrait séparer la loi d'arrangements budgétaires du budget lui-même et espérer obtenir le soutien des partis orthodoxes pour cette manœuvre. Dans le meilleur des cas, elle pourrait obtenir leur appui pour le budget dès la première lecture.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich fait pression sur les partis orthodoxes pour faire passer le budget en première lecture. Il tente notamment de leur garantir la résolution d'obstacles bureaucratiques dans les budgets de l'éducation, tandis qu'ils insistent pour voir un texte sur la loi de conscription avant tout vote.

Dans ce contexte tendu, le Conseil des Sages de la Torah hassidique a publié vendredi sa décision contre la loi sur la conscription, dénonçant "avec une profonde douleur les persécutions contre les étudiants de la Torah par diverses autorités, les atteintes à leurs droits, leur diffamation et leur humiliation publique du fait de leur étude de la Torah, une situation qui ne cesse de s'aggraver".

Le Conseil exige une loi "sans sanctions individuelles ou institutionnelles et sans arrestations, comme cela a toujours été le cas". Toute autre législation portant atteinte aux étudiants de Torah à plein temps, leur imposant des sanctions ou fixant des objectifs, est jugée "inacceptable et doit être combattue avec la plus grande fermeté".

Cette position durcit considérablement les négociations au sein de la coalition, plaçant Netanyahou face à un dilemme : céder aux exigences des orthodoxes ou risquer la chute de son gouvernement.