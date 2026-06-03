"Vote entaché d’irrégularités" : Lapid et Bennett saisissent la Cour suprême pour contester l’élection du contrôleur de l’État

Les dirigeants de l’alliance "Ensemble", Yair Lapid et Naftali Bennett, ont annoncé leur intention de saisir la Cour suprême afin de faire annuler l’élection de Michael Rabello au poste de contrôleur de l’État. Les deux responsables estiment que le scrutin a été entaché d’irrégularités portant atteinte au principe du vote secret.

Dans un communiqué, Lapid a accusé le Likoud d’avoir compromis l’intégrité de l’élection en exerçant des pressions sur ses députés afin qu’ils prouvent leur vote. Il a également critiqué l’intervention du président de la Knesset, Amir Ohana, dans la gestion de la procédure, estimant qu’elle allait à l’encontre de l’avis de la conseillère juridique du Parlement.

Naftali Bennett a, de son côté, dénoncé un système de pression exercé sur les élus du Likoud. Selon lui, les députés concernés n’ont pas voté librement et le résultat du scrutin devrait être invalidé.

La contestation intervient après une journée particulièrement mouvementée à la Knesset. Lors du premier tour, l’ancien juge de la Cour suprême Yosef Elron, soutenu par l’opposition, avait obtenu 60 voix contre 57 pour Rabello, échouant d’un seul suffrage à atteindre la majorité nécessaire pour être élu. Ce résultat avait révélé des défections au sein de la coalition.

Le second tour avait ensuite été interrompu à la suite d’informations selon lesquelles certains députés du Likoud auraient été encouragés à photographier ou filmer leur bulletin afin de démontrer leur soutien à Rabello, malgré le caractère secret du vote. Amir Ohana avait alors ordonné la reprise complète du scrutin, tout en refusant d’interdire l’usage des téléphones portables dans l’hémicycle, contrairement à la recommandation de la conseillère juridique de la Knesset.

À l’issue du nouveau vote, Michael Rabello a finalement été élu par 61 voix contre 57. L’opposition espère désormais obtenir l’annulation de cette élection devant la Haute Cour, qui devra se prononcer sur la validité de la procédure ayant conduit à sa désignation.