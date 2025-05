Yaïr Golan accuse le gouvernement de Netanyahou d'alimenter l'antisémitisme et la haine d'Israël

Le chef du parti "Les Démocrates", le général de réserve Yaïr Golan, a réagi jeudi aux critiques des ministres à son encontre suite à ses déclarations controversées sur Gaza. Il a accusé le gouvernement Netanyahou d'alimenter l'antisémitisme mondial. Golan s'est exprimé après l'attentat de Washington qui a coûté la vie à deux employés de l'ambassade d'Israël, un homme et une femme qui devaient se marier. "Je partage la douleur des familles des victimes et soutiens tous les employés du service extérieur de l'État d'Israël", a-t-il déclaré. Cependant, l'ancien général a rapidement pointé du doigt l'exécutif israélien : "Le gouvernement Kahane Hai de Netanyahou alimente l'antisémitisme et la haine d'Israël. Le résultat est un isolement politique sans précédent et un danger pour tout juif."

Cette sortie fait suite aux propos polémiques de Golan en début de semaine sur la chaîne Kan, où il avait affirmé qu'un "État sain ne tue pas des bébés comme passe-temps". Ces déclarations avaient provoqué un tollé politique. Netanyahou avait vivement réagi en dénonçant "l'incitation sauvage de Golan", ajoutant : "Alors que nous menons une guerre multi-fronts et dirigeons des efforts diplomatiques complexes pour libérer nos otages et vaincre le Hamas, Golan et ses amis de la gauche radicale répètent les calomnies antisémites les plus viles contre les soldats de Tsahal et l'État d'Israël. Il n'y a pas de limite à la pourriture morale." Le dirigeant démocrate a conclu en promettant de "remplacer ce gouvernement et redonner la sécurité à tout juif - en Israël et partout dans le monde".