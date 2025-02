Yaïr Golan accuse Netanyahou de liens troubles avec le Qatar : "Une menace pour la sécurité d'Israël"

Des soupçons de trahison planent sur le cabinet de Benjamin Netanyahou, après des révélations concernant des liens financiers présumés avec le Qatar durant le conflit actuel. Le président du parti Démocrates, Yaïr Golan, a appelé jeudi à l'ouverture d'une enquête pénale visant le Premier ministre israélien et ses proches conseillers.

"Le Qatar est la banque du Hamas. Il a transféré 1,8 milliard de dollars au Hamas avant la guerre. Cet argent qatari a construit les tunnels du Hamas, acheté ses armes et permis les atrocités du 7 octobre", a déclaré Golan lors d'une allocution.

Au cœur du scandale, Eli Feldstein, ancien porte-parole militaire de Netanyahu, aurait mené d'importantes activités de communication pour améliorer l'image du Qatar en Israël, notamment concernant les négociations pour la libération des otages. Selon les médias israéliens, il était rémunéré par une société internationale financée par le Qatar. "Il ne s'agit pas d'un petit lobbyiste, mais des conseillers les plus proches de Netanyahou - des personnes au sein du bureau le plus important d'Israël qui, selon les soupçons, ont reçu des paiements et entretenu des relations d'affaires avec le pays qui finance le Hamas", a souligné Golan.

D'autres révélations impliquent Jonathan Urich et Israel Einhorn, deux conseillers de Netanyahu, qui auraient élaboré une campagne d'amélioration de l'image du Qatar avant la Coupe du monde 2022. Des documents montrent leur implication dans la préparation de messages visant à présenter le Qatar comme un médiateur de paix.

"Soit Netanyahu contrôlait tout ce qui se passait dans son bureau et il en est responsable, soit il ne contrôlait rien et il n'est pas apte à occuper son poste", a tranché Golan, appelant les services de sécurité et la conseillère juridique du gouvernement à enquêter sur cette "menace claire et immédiate pour la sécurité d'Israël."