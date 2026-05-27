Yair Golan n’exclut pas une coalition avec les haredim

Le président du parti Les Démocrates, Yair Golan, s’est dit prêt à coopérer politiquement avec les partis haredim dans le cadre d’un futur gouvernement.

Dans des images diffusées par Channel 14, Yair Golan explique qu’il ne rejette pas par principe une alliance avec les formations ultra-orthodoxes.

« Les gens me demandent : est-ce que tu exclus les haredim ? Je n’exclus absolument pas les haredim », a-t-il déclaré.

Selon lui, si la formation d’un gouvernement dépendait de l’entrée d’un parti haredi dans la coalition, il voterait en faveur d’un tel accord, à condition que le Likoud, Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir n’en fassent pas partie.

Yair Golan a également abordé la question de la conscription des haredim dans Tsahal. Il a estimé que le débat actuel sur la loi de conscription était marqué par le populisme et qu’il fallait agir de manière plus intelligente, avec une pression indirecte plutôt que brutale.

Il a reconnu que les critiques contre la politique actuelle du gouvernement étaient fondées, mais a averti qu’aucune solution ne permettrait d’enrôler immédiatement des milliers de haredim.

« C’est un processus », a-t-il conclu.