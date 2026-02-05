Yaïr Lapid annonce qu’il réclamera le portefeuille de l’Éducation dans un prochain gouvernement

Le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid a annoncé qu’il exigerait le ministère de l’Éducation dans un futur gouvernement, présentant ce dossier comme une priorité stratégique. Aux côtés de la députée Merav Cohen, pressentie pour occuper le poste de ministre de l’Éducation, Lapid a dévoilé une nouvelle feuille de route nationale destinée à répondre à la crise du système éducatif en Israël.

Baptisée « Un avenir pour l’éducation », la réforme repose sur un axe central particulièrement controversé : la suppression totale des financements publics aux établissements ultra-orthodoxes qui n’enseigneraient pas 100 % du tronc commun obligatoire. Celui-ci inclut notamment les mathématiques, l’anglais et les sciences. Selon Lapid, il s’agit d’une condition indispensable pour garantir l’égalité des chances et l’intégration future des élèves sur le marché du travail.

Le programme prévoit également une augmentation budgétaire de plusieurs milliards de shekels en faveur de l’enseignement public. L’objectif affiché est double : revaloriser les salaires des enseignants et améliorer leurs conditions de travail. Une réforme pluriannuelle viserait par ailleurs à réduire progressivement la taille des classes pour atteindre une moyenne de vingt élèves par classe.

Autre mesure phare : la création d’un système public, de qualité et subventionné pour la petite enfance, accessible dès la naissance. Lapid et Cohen souhaitent également instaurer une autorité nationale indépendante de l’éducation, éloignée des pressions politiques, et développer des centres d’excellence dans les zones périphériques.

Lors d’une conférence de presse, Lapid a déclaré que l’éducation devait devenir « la priorité absolue de l’État », affirmant qu’elle seule pouvait garantir des valeurs et un avenir communs à la société israélienne. Merav Cohen a, de son côté, qualifié cette réforme de « mission de vie », estimant qu’une occasion historique s’offrait de redresser le pays par l’école.