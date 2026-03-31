Yair Lapid attaque Netanyahou : "incapable de remporter la victoire"

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l’accusant d’être incapable de mener Israël vers une victoire stratégique dans la guerre contre l’Iran et ses alliés. Dans une déclaration vidéo diffusée après l’allocution de Netanyahou, Lapid a dénoncé un décalage entre les discours triomphalistes du chef du gouvernement et la réalité sur le terrain.

Réagissant aux propos de Netanyahou, qui affirmait avoir infligé « dix plaies » à l’axe iranien et « changé le Moyen-Orient », Lapid a ironisé : « Il manque un mot à ce discours : presque ». Selon lui, malgré les annonces répétées, les équilibres régionaux restent inchangés et les menaces persistent.

Tout en réaffirmant son soutien aux opérations militaires en Iran et au Liban, le leader de l’opposition estime que le Premier ministre « est incapable d’atteindre une résolution stratégique ». Il souligne que le Hezbollah continue de tirer des roquettes depuis le Liban, que le Hamas conserve une présence à Gaza et que l’Iran, toujours dirigé par l’ayatollah Ali Khamenei, poursuit ses attaques contre Israël.

Lapid a également accusé Netanyahou d’affaiblir le pays sur le plan intérieur. Il dénonce des décisions gouvernementales controversées, notamment des mesures budgétaires en faveur du système éducatif haredi et un projet d’exemption du service militaire pour les étudiants des yeshivot, en pleine pénurie de soldats.

Enfin, il a fustigé l’attitude de certains membres du gouvernement, évoquant des célébrations à la Knesset après l’adoption d’une loi controversée sur la peine de mort pour les terroristes palestiniens, survenue alors que des soldats israéliens venaient de tomber au combat.

À la veille de Pessah, Lapid a appelé à un changement politique, estimant qu’il est temps pour Israël de « passer de l’esclavage à la liberté » en remplaçant l’actuel gouvernement.