Yaïr Lapid avertit : "La campagne militaire à Gaza est hors de contrôle"

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a lancé une attaque virulente contre le gouvernement Netanyahou ce lundi soir, qualifiant la guerre à Gaza d’« échec absolu » et non de « victoire totale ». « Le gouvernement a échoué. C’est un désastre stratégique menant à des échecs opérationnels et diplomatiques », a-t-il déclaré.

Selon Lapid, l’armée israélienne combat héroïquement mais est piégée dans des batailles répétitives à Khan Younès et Jabaliya, sans objectif clair. « Chaque fois que nous sortons, le Hamas revient, piégeant routes et maisons. Le gouvernement ne sait plus expliquer pourquoi des soldats meurent encore à Gaza. »

Il accuse la stratégie de pression militaire d’avoir raté ses buts, notamment le retour des otages, et plaide pour un cessez-le-feu global menant à un accord complet de libération. Lapid propose un retrait ordonné de Tsahal vers la périphérie, avec une gestion de Gaza par une coalition d’États arabes modérés. « J’ai présenté un plan détaillé, discuté avec les Américains, les pays du Golfe et l’Égypte. Il y a une volonté – il y a matière à négocier. »

Critiquant l’absence de vision gouvernementale, il dénonce : « Pas de plan, pas de fin en vue, pas de partenaires – pas même le recrutement des ultra-orthodoxes. C’est un gouvernement qui ne veut pas vraiment gagner. » Sur l’aide humanitaire, Lapid insiste : « Israël doit empêcher la famine à Gaza, moralement et pour contrer le Hamas internationalement. » Il met en garde contre l’isolement d’Israël et des sanctions potentielles : « Sans changement, chaque Israélien paiera le prix. » En conclusion, il appelle à mettre fin à la guerre via un accord : « Il y a une alternative. Nous ramènerons les otages et sortirons d'une impasse. »