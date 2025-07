Yair Lapid fustige le projet de « ville humanitaire » à Gaza

Articles recommandés -

Lors de l'ouverture de la réunion hebdomadaire de la faction Yesh Atid, le leader de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a critiqué le projet gouvernemental d'établir une « ville humanitaire » dans la bande de Gaza. Il a souligné les nombreuses failles dans la vision du gouvernement, posant une série de questions incisives sur sa faisabilité et ses implications pratiques.

« Les résidents pourront-ils quitter la ville ? Sinon, comment les en empêcher ? Y aura-t-il une clôture ? Une clôture ordinaire ou électrique ? Combien de soldats pour la garder ? », a interrogé Lapid. Il a poursuivi en s'inquiétant du sort des enfants tentant de sortir, de la gestion de l'alimentation, de l'eau, de l'électricité, ainsi que des épidémies potentielles et des soins médicaux.

Pour Lapid, la question la plus cruciale pour les citoyens israéliens reste le coût : « Combien cela nous coûtera-t-il ? » Selon les estimations, le projet s'élèverait à 15 milliards de shekels (environ 4,5 milliards de dollars), tandis que d'autres projections, y compris celles de l'armée israélienne, dépassent les 20 milliards. « C'est une idée folle, même pour ce gouvernement. Mais on sait comment ils fonctionnent : avant d'admettre l'échec, ils dépenseront des milliards », a-t-il lancé. Passant à des sujets plus immédiats, Lapid a abordé le vote imminent visant à évincer Ayman Odeh, président de Hadash-Ta’al, pour ses propos saluant la libération des otages à Gaza et des prisonniers palestiniens. « J'aurais voté pour son expulsion, mais si la coalition ne mobilise pas ses membres [les orthodoxes], je ne me présenterai pas », a déclaré Lapid. Shas a annoncé son soutien à l'éviction. Si Lapid et Yesh Atid s'absentent du plénum, la motion sera probablement rejetée à une large marge. Yesh Atid laisse ses députés voter librement, mais pour que la motion passe, tous les députés de la coalition et 22 de l'opposition doivent voter en faveur. Cette prise de position de Lapid illustre les tensions persistantes au sein de la Knesset, où les alliances politiques restent fragiles face aux enjeux sécuritaires.