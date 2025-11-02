Yariv Levin écarte la conseillère juridique du gouvernement dans l'affaire Sde Teman

La tension monte encore d'un cran entre le pouvoir politique israélien et ses institutions juridiques. Yariv Levin, ministre de la Justice, a notifié samedi à Gali Baharav-Miara, conseillère juridique du gouvernement, son retrait immédiat de tous les aspects liés au dossier de la base militaire de Sde Teman.

S'appuyant sur l'article 23A de la loi sur la fonction publique, le ministre a justifié sa décision par un potentiel conflit d'intérêts. La notification officielle précise que Baharav-Miara ne peut plus superviser plusieurs volets sensibles : l'investigation sur la divulgation d'une vidéo impliquant des réservistes, les soupçons d'entrave à la justice, ni la désignation d'un successeur à la procureure militaire en chef récemment démissionnaire.

L'interdiction s'applique également à l'ensemble des collaborateurs de la conseillère juridique. Le ministère invoque « son implication personnelle dans les faits sous enquête » et la « forte probabilité qu'elle soit appelée à témoigner ».

Yariv Levin va plus loin en accusant directement Baharav-Miara d'avoir « trompé la Haute Cour de justice ». Selon lui, elle aurait affirmé que l'enquête était bouclée tout en disposant « d'éléments probants d'une participation significative à la fuite d'informations ».

La réaction de l'opposition a été cinglante. Le député Gilad Kariv, des Démocrates, a contesté frontalement l'autorité du ministre : « M. Levin n'a aucun pouvoir pour dicter sa conduite à la procureure générale, responsable du parquet. Je l'exhorte à faire abstraction totale de ces directives. » Le parlementaire y voit une manœuvre plus vaste : « Cette déclaration de M. Levin poursuit sa ligne destructrice qui fragilise l'État de droit. Le peuple israélien refusera que ce gouvernement exploite la fuite de documents d'enquête concernant les mauvais traitements d'un détenu à Sde Teman, et la démission de la procureure militaire, pour finaliser la transformation du régime qui nous a précipités dans une série de catastrophes inédites. »

Cette offensive intervient dans un climat déjà tendu, quelques heures seulement après le départ forcé de la générale de division Yifat Tomer-Yerushalmi, procureure militaire en chef. Au moment de présenter sa démission, celle-ci a reconnu être impliquée dans la diffusion de la vidéo prise à la base de Sde Teman montrant des soldats de Tsahal en train de violenter un prisonnier issu des rangs du Hamas.

Le chef d'état-major Eyal Zamir doit soumettre ce dimanche plusieurs noms pour remplacer Yifat Tomer-Yerushalmi.