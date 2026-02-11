Yoseph Haddad envisage une candidature à la Knesset

L’activiste arabo-israélien Yoseph Haddad envisagerait de se présenter aux prochaines élections législatives en Israël. Selon un sondage réalisé par l’institut « Midgam » dirigé par Mano Geva, une formation menée par Haddad obtiendrait quatre mandats, franchissant ainsi le seuil électoral et pouvant influencer l’équilibre entre les blocs politiques.

D’après cette enquête, les voix en faveur d’Haddad proviendraient à la fois du camp proche de Benjamin Netanyahou et de l’opposition, notamment d’électeurs du Likoud, d’Otzma Yehudit ou encore de partisans de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Le sondage indique également qu’Haddad bénéficie d’un soutien marqué au sein du public juif, avec 73 % d’opinions favorables, contre 12 % dans le secteur arabe.

Figure médiatique depuis le début de la guerre, Yoseph Haddad s’est imposé comme une voix active de la défense d’Israël sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Ancien soldat, il avait été grièvement blessé lors de la deuxième guerre du Liban en 2006. Cette semaine, il se trouve à Munich pour une tournée de plaidoyer et doit intervenir lors d’un rassemblement de soutien au peuple iranien appelant à la chute du régime.

Interrogé sur ses intentions politiques, son entourage a indiqué qu’il était « engagé à défendre l’État d’Israël sur tous les fronts où il peut agir » et que « toutes les options sont sur la table ».

Si elle se concrétise, sa candidature pourrait rebattre les cartes du paysage politique israélien.