Yuli Edelstein enterre le projet de loi sur la conscription des orthodoxes

Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, a décidé de ne pas soumettre au vote de la Knesset le projet de loi sur la conscription des orthodoxes, mettant ainsi un terme, du moins temporaire, à plus d’un an de discussions. Cette décision, révélée par Kan, intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein de la coalition.

Selon le média israélien, Edelstein estime qu’il est inutile de présenter une loi vouée à l’échec, notamment après le retrait des partis orthodoxes du processus gouvernemental concernant cette question sensible.

Critiqué pour son inaction et accusé par certains de chercher à faire chuter la coalition, Edelstein a défendu sa position ce week-end dans une interview accordée à Maariv. Il a affirmé rester attaché à l'idée d'une loi "sérieuse", adaptée aux besoins de Tsahal, avec un recrutement progressif des jeunes orthodoxes.

"Ce projet comprend des sanctions personnelles et institutionnelles, des objectifs chiffrés et un suivi rigoureux", a-t-il déclaré. "Il met fin à l’hypocrisie de certains se présentant comme étudiants en Torah uniquement pour échapper au service militaire – une insulte au monde de la Torah", a-t-il ajouté.

Edelstein a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun malentendu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, affirmant que ce dernier n’avait jamais cru aux rumeurs d’un rapprochement avec l’opposition. "Je respecte l’intelligence du Premier ministre. Il sait que ces accusations n’ont aucun fondement", a-t-il affirmé.

Interrogé sur la possibilité d’un limogeage sous la pression des partis orthodoxes, Edelstein a balayé cette idée : "Une telle décision rendrait impossible l’adoption de la loi pendant cette législature. Je n’ai pas peur. Je ne crie pas, je n’insulte pas. Quand il n’y a plus d’arguments, on crie. Et eux savent que j’ai raison."

Enfin, Yuli Edelstein a réaffirmé sa loyauté envers le Likoud, excluant tout départ vers un autre parti.