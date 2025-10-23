Yuli Edelstein sanctionné par le Likoud pour avoir voté en faveur des projets de loi sur l'annexion de la Judée-Samarie

Dans un geste de défiance rare au sein du Likoud, Yuli Edelstein a rompu les rangs mercredi pour voter en faveur du projet de loi sur l'annexion de la Judée-Samarie Son vote s'est avéré décisif, permettant l'adoption de justesse du texte par 25 voix contre 24. "La souveraineté israélienne sur l'ensemble de notre territoire est à l'ordre du jour", a-t-il déclaré, appelant "tous les partis sionistes à voter en sa faveur".

La direction du Likoud, qui avait donné pour consigne à ses députés de s'abstenir de voter pour ces projets de loi dans le contexte de la visite du vice-président américain, n'a pas tardé à réagir : Edelstein a été démis de ses fonctions au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, selon des sources internes à la coalition. Il s'agit de la deuxième éviction en quelques mois pour le député, déjà écarté de la présidence de cette commission stratégique en juillet dernier, suite à son projet de loi controversé sur l'enrôlement des orthodoxes.

Selon le site Ynet, le Likoud craindrait en effet qu'Edelstein vote contre le nouveau projet de loi sur la conscription préparé par son successeur, Boaz Bismuth. Ce dernier a pris ses distances avec l'approche ferme d'Edelstein, privilégiant un "équilibre" entre étude de la Torah et service militaire.

Loin de se laisser intimider, Edelstein assume pleinement sa position. "Si mon seul péché a été d'avoir défendu la Terre d'Israël et voté pour l'application de la souveraineté à la Judée-Samarie, alors j'en suis fier", a-t-il déclaré. "Même en dehors de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, je continuerai à me battre pour l'égalité de la conscription et pour la Terre d'Israël. Une telle révocation est pour moi une marque d'honneur morale", a ajouté le député vétéran.

Par la voix de Marco Rubio, les Etats-Unis ont déploré les projets de loi israéliens sur l'annexion de la Judée-Samarie, affirmant qu'ils "mettent en péril le cessez-le-feu à Gaza".