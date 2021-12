27.000 nouveaux immigrants sont arrivés en Israël en 2021, soit une hausse par rapport à 2020 (ministre de l'Intégration)

En 2020, seules 22.000 personnes étaient venues faire leur alyah

Le nombre de nouveaux immigrants dans le pays en 2021 devrait atteindre 27.000 d'ici la fin de l'année, ce qui représente une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, a déclaré jeudi la ministre de l'Immigration, Pnina Tamano-Shata, lors du sommet national du Israeli American Council en Floride.

Mme Tamano-Shata a affirmé que ces chiffres dépassaient l'objectif qu'elle s'était fixé, à savoir 25.000 nouveaux arrivants.

Selon la ministre, il s'agit d'une "très bonne année, même si on la compare aux années régulières où il n'y avait pas de coronavirus."

Le chiffre égale ainsi celui de 2016. La tendance était à la hausse en 2017, avec 29.000 nouveaux immigrants. Le chiffre a continué à augmenter en 2018 avec 30.000, pour atteindre un record de 35.000 nouveaux immigrants en 2019.

Mais les arrivées ont chuté avec la pandémie de coronavirus et les restrictions qu'elle a entraînées, notamment pour les vols internationaux.

En 2020, seules 22.000 personnes étaient venues s'installer en Israël.

Mme Tamano-Shata a noté une hausse de l'immigration en provenance d'Amérique du Nord et de France.

Selon son ministère, l'immigration en provenance des États-Unis a augmenté de 34 %, avec 4.000 arrivants cette année, alors que la France a connu un bond de 41 % en 2021, avec 3.380 arrivées à ce jour et plus d'une centaine d'autres attendues d'ici la fin du mois. Enfin, 7.000 immigrants sont arrivés de Russie et 2.800 d'Ukraine cette année.