Israël: la numéro deux de Facebook fait don de 5 millions de dollars à l'unité féminine de United Hatzalah

Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Meta, la maison-mère du réseau social Facebook, a fait don de 5 millions de dollars (4.4 millions d’euros) à l’organisation de secouristes israélienne "United Hatzalah", basée à Jérusalem, en l’honneur de ses parents, lors d’un gala de charité dimanche à Miami.

L’argent vise à soutenir l’unité féminine, composée uniquement de secouristes femmes.

Dorénavant, cette branche de l’organisation sera appelée "l’unité des femmes secouristes Adele et Dr Joel Sandberg".

Un porte-parole de "United Hatzalah" interrogé jeudi par Times of Israel a déclaré que "Mme Sandberg et ses parents avaient été très impressionné par l’unité lors de leur dernier voyage en Israël il y a deux ans et étaient devenus d’importants donateurs de l’organisation depuis lors".

Le gala qui a honoré les parents de Mme Sandberg a permis de récolter 18 millions de dollars (15.9 millions d’euros).

Sheryl Sandberg s’est fait connaitre en 2013 lorsqu’elle était encore directrice des opérations de Facebook par un essai sur le féminisme et le capitalisme, titré "Penchez-vous : les femmes, le travail et la volonté de diriger".

C'est la volonté de voir plus de femmes secouristes sur le terrain qui a motivé son don.

Ces dernières années, Mme Sandberg s’est engagée auprès de causes proches de la communauté juive américaine. En 2019 elle a fait don, également en l’honneur de ses parents, de 2.5 millions de dollars (2.2 millions d’euros) à l’ONG américaine la "Ligue anti-diffamation" (la ADL) qui lutte contre l’antisémitisme aux Etats-Unis.