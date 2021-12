Muhammad reste le prénom le plus donné en Israël en général et chez les garçons musulmans en particulier

Le prénom le plus donné aux petits garçons juifs en Israël en 2020 a été David (1.536 enfants), soit le même prénom le plus répandu qu'en 2019.

Le second prénom le plus donné aux petits garçons a été Lavie (1.297 enfants), suivi, dans l'ordre, d'Ariel, Yosef, Noam, Uri, Raphael et Ari. Chacun de ces prénoms a été donné à plus d'un millier de petits garçons juifs.

Chez les filles, le prénom le plus populaire pour la cinquième année consécutive a été Tamar (4,2 % des filles juives). Le prénom Maya arrive en deuxième position, suivi d'Abigaïl a pris la troisième. Les prénoms Noa (qui a perdu la deuxième place qu'il occupait l'année dernière), Sarah, Ayala, Adel, Yaël, Shira et Esther figurent également parmi les dix noms les plus donnés en 2020.

Le prénom Muhammad reste le plus donné en Israël en général et chez les garçons musulmans en particulier. Si 2.598 garçons ont reçu ce prénom en 2019, la tendance est à la baisse pour 2020 (2.396 garçons). Derrière Muhammad, suivent Ahmad, Adam, Yosef, Omar, Ali, Abed, Amir, Ibrahim et Mahmoud.

Yosef, qui est le deuxième prénom le plus répandu chez les garçons, a été donné à 1.176 garçons juifs et 656 musulmans, tandis que le prénom Ariel a été donné à 1.802 enfants juifs (1.223 garçons et 579 filles).

Chez les filles musulmanes, les prénoms les plus courants en 2020 ont été, dans l'ordre, Miriam, Sham, Lynn, Malak, Jury, Lian, Mila, Aline, Nur et Maria.