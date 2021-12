Israël: 2021 a été l'année la plus meurtrière sur la route depuis 2017

361 personnes sont décédées dans un accident de la route en 2021

L'année 2021 a été la plus meurtrière sur la route depuis 2017, selon un rapport publié jeudi par l'Autorité nationale de sécurité routière, qui présente les chiffres de la sécurité routière et les compare aux statistiques moyennes des trois années précédentes.

Selon le rapport, 361 personnes sont décédées dans un accident de la route en 2021, dont 113 cyclistes, motards et conducteurs de trottinettes électriques, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport aux trois années précédentes au cours desquelles 326 personnes en moyenne ont été tuées.

Parmi les personnes décédées en 2021, 26 % conduisaient des voitures particulières et 23 % étaient des piétons.

Par ailleurs, 84 motocyclistes sont morts à la suite d'un accident au cours des douze derniers mois, ce qui représente une hausse dramatique de 43 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

A l'instar des dernières années, la grande majorité des victimes d'accidents de la route ont été des hommes (78 %), contre 21 % de femmes.

"2021 a été la plus meurtrière des quatre dernières années", a déclaré le directeur général de l'Autorité nationale de sécurité routière, Snir Zeidl.

"361 personnes ont été tuées dans des accidents de la route, ce qui signifie que 361 familles ont été anéanties. Environ 2.000 personnes sont gravement blessées chaque année et ont besoin d'un long processus de récupération ", a-t-il rappelé.

"Israël doit et peut changer l'état des choses en adoptant et en finançant le plan national pluriannuel à long terme qui a été élaboré par l'Autorité nationale de sécurité routière et le ministère des Transports. Nous pouvons être comme de nombreux autres pays dans le monde qui ont réussi à réduire de manière significative les accidents de la route", a-t-il ajouté.