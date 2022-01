Israël: les quarantaines à répétition ont entraîné une hausse des violences chez les enfants (rapport)

Selon le Conseil pour le bien-être de l'enfant, près d'un tiers des jeunes Israéliens vivent dans la pauvreté

Les confinements et les quarantaines à répétition dus à la pandémie de coronavirus ont entraîné une hausse de la violence physique chez les enfants contre leurs amis et leur famille, selon un rapport inquiétant du Conseil pour le bien-être de l'enfant publié dévoilé mardi.

Le rapport indique que chez les enfants qui ont été confinés, et en particulier chez ceux qui l'ont été à plusieurs reprises, il y a un taux significativement plus élevé de violences physiques et de crises de colère envers leurs proches.

Le Conseil révèle également qu'en janvier de l'année dernière, lors du troisième confinement, alors que les écoles étaient fermées, une hausse de 68% d'appel vers la ligne d'assistance 105 a été observée.

Une augmentation de 43% du nombre d'élèves suicidaires suivis par des psychologues scolaires a également été recensée, bien que le nombre d'enfants et d'adolescents qui se présentent aux urgences après une tentative de suicide ait diminué en 2020.

Par ailleurs, l'année dernière a enregistré une augmentation du cyberharcèlement, ainsi qu'une hausse de 10 % du nombre de filles venues trouver refuge dans des foyers pour femmes et de 19 % du nombre d'enfants exposés à la violence de leurs parents.

Les auteurs du rapport notent que sans les différentes aides spéciales accordées par l'État en raison de la pandémie, la situation aurait été encore pire.

Le rapport indique également qu'en 2020, environ 3.029.000 enfants vivaient en Israël, soit 32,9 % de la population totale, dont 864.630 vivaient dans la pauvreté (28,7 %).

Les données montrent également qu'environ la moitié des enfants des communautés arabe et ultra-orthodoxe vivent en dessous du seuil de pauvreté.