Israël: Gideon Sa'ar propose de décriminaliser davantage l'usage récréatif du cannabis

L'usage récréatif de la marijuana ne devrait plus être considéré comme une infraction pénale

Le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, a publié mercredi une liste de propositions de nouvelles réglementations qui, si elles sont approuvées, décriminaliseront davantage l'usage récréatif du cannabis en Israël.

Selon le nouveau projet de directives, l'usage récréatif de la marijuana ne sera plus du tout considéré comme une infraction pénale, mais comme une infraction administrative, similaire à la plupart des infractions au code de la route.

La consommation récréative de cette drogue est actuellement illégale, bien que le ministère de la Sécurité publique l'ait partiellement dépénalisée en 2017, en fixant de simples amendes pour les premiers contrevenants au lieu de procédures pénales.

Selon les règles actuelles, les premières et deuxièmes infractions sont soumises respectivement à une amende de 1.000 shekels (271 euros) et 2.000 shekels (542 euros). Une troisième infraction nécessite un accord de règlement conditionnel, tandis qu'une quatrième infraction peut mener à une possible inculpation. Toute personne ayant un casier judiciaire antérieur peut être inculpée après sa première infraction.

La nouvelle réglementation proposée par Sa'ar n'autorisera pas de poursuites "sauf dans des cas exceptionnels", y compris pour les personnes ayant un casier judiciaire, limitera les amendes à 1.000 shekels et ne fera pas de différence entre les premières et les récidives.

Les mineurs, ainsi que les soldats et les policiers en service obligatoire, seront exclus du plan.

Les directives actuelles expirent en mars, a rappelé Gideon Sa'ar, et une action est nécessaire pour empêcher un retour à une application criminelle complète de la consommation de cannabis à usage récréatif.

"L'absence de politique sur le sujet fait, en pratique, de nombreux citoyens normatifs en Israël des criminels, viole les droits de l'individu et sape la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre", a-t-il déclaré.