Des centaines de personnes manifestent à Tel Aviv pour soutenir les réfugiés ukrainiens

Les manifestants ont exhorté les autorités à autoriser davantage de réfugiés à rentrer en Israël

Des dizaines de manifestants ont appelé à accepter davantage de réfugiés ukrainiens en Israël lors d'une manifestation devant le domicile de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked à Tel-Aviv, samedi soir.

Des centaines d'autres personnes ont protesté contre la guerre et en faveur d'un soutien accru d'Israël à l'Ukraine et aux réfugiés lors d'une manifestation organisée au même moment dans le centre de Tel-Aviv.

Les manifestants au domicile de Mme Shaked tenaient des pancartes aux couleurs de l'Ukraine sur lesquelles on pouvait lire : "Bienvenue aux réfugiés" et "Un Juif n'expulse pas un réfugié".

Ils ont crié "Honte" et "Shaked, réveille-toi", et ont traité la ministre de "menteuse".

Au même moment, près de 400 personnes ont manifesté au carrefour Azraeli, dans le centre de Tel-Aviv, en brandissant des pancartes disant "Arrêtez Poutine" et "Arrêtez la guerre".

"Un million de réfugiés ont perdu leur maison et leur mode de vie existant. Des enfants, des femmes et des adultes", ont déclaré les organisateurs. "Leurs maisons ont été bombardées, leurs rêves détruits. Nous ne pouvons pas leur fermer nos portes".

Les organisateurs des deux manifestations ont déclaré qu'ils représentent un groupe nouvellement créé, appelé le Forum pour l"accueil des réfugiés ukrainiens.

Mme Shaked a déclaré qu'Israël autoriserait les 20.000 Ukrainiens qui résident illégalement dans le pays ou munis de visas de tourisme avant l'invasion à y rester, et accorderait des permis à 5.000 autres réfugiés non juifs fuyant la guerre. Tous les Ukrainiens juifs sont autorisés à entrer dans le pays et reçoivent la citoyenneté en vertu de la loi du retour.

La ministre a déclaré samedi soir que le plafond de 5.000 réfugiés était presque atteint.

Les critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont qualifié cette politique d'insuffisante.

Vendredi, environ 200 réfugiés ukrainiens ont été refoulés après leur arrivée à l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv.