Israël: une étude montre une hausse significative du nombre de doctorants dans la communauté arabe

Plusieurs facteurs sont en train "de révolutionner la société arabe", selon les auteurs du rapport

Le nombre d'Arabes israéliens ayant obtenu un diplôme d'enseignement supérieur a significativement augmenté ces dernières années, selon un rapport statistique annuel sur la société arabe publié jeudi pour la première fois par l'Institut israélien pour la démocratie.

Le rapport donne un aperçu des changements intervenus dans la communauté arabe au cours des dernières décennies dans un certain nombre de domaines, notamment l'éducation, l'emploi et le mode de vie.

Il souligne également que la criminalité dans cette communauté a bondi avec une hausse 44 % du nombre de fusillades en l'espace de trois ans.

Il y avait 51 victimes arabes de meurtre en 2014, contre 94 en 2019, 113 en 2020 (96 hommes et 17 femmes) et 110 en 2021 (97 hommes et 13 femmes). Le nombre de citoyens arabes blessés dans des incidents de tir a plus que triplé entre 2016 et 2018, passant de 82 à 301.

Par ailleurs, il y avait 437.000 élèves arabes israéliens l'année dernière, ce qui représente environ 24% de l'ensemble des élèves du pays, ainsi qu'une hausse du nombre d'étudiants, d'écoles et de salles de classe dans le système éducatif arabe.

Surtout, le taux d'étudiants arabes de premier cycle dans les établissements universitaires en Israël a presque doublé au cours de la dernière décennie, passant de 10% (22.268) pour l'année universitaire 2010 à 18,3% (43.454) pour l'année universitaire 2020.

La proportion et le nombre d'étudiants arabes diplômés ont presque triplé, passant de 6,5 % (3.270) en 2010 à 14,6 % (9 252) en 2020, tandis que le nombre d'Arabes étudiant dans le cadre d'un doctorat est passée de 3,9 % (413) en 2010 à 7,3 % (855) en 2020.

"L'augmentation du niveau de vie, de l'espérance de vie et de l'éducation, ainsi que la baisse du taux de fécondité, le changement de la structure de la famille arabe et le désir de réaliser les aspirations individuelles au détriment des valeurs collectives sont en train de saper les modèles traditionnels et de révolutionner la société arabe", ont déclaré les auteurs du rapport.