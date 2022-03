Jérusalem: un couple gay dépose une plainte après avoir été agressé par des ultra-orthodoxes

"Partez d'ici, Jérusalem n'est pas pour vous, elle doit être purgée de tous les homosexuels"

Un couple d'homosexuels de Jérusalem a déposé une plainte à la police mardi, affirmant avoir été victime de harcèlement et d'agressions physiques répétés à leur domicile ou à proximité, qui est situé en face d'une école talmudique (yeshiva) haredi.

Dans une déclaration, Nerya et Kaiwin ont décrit le harcèlement auquel ils ont été confrontés sur une période de trois semaines qui les a finalement conduits à se rendre à la police.

Au début du mois, un vendredi soir, leur maison a été attaquée, ont-ils confié.

"Alors que nous préparions la table du Shabbat dans notre salon vendredi soir, quelqu'un a soudainement jeté une brique dans notre maison, sortie de nulle part, avec force, et dans le but de frapper intentionnellement quelqu'un", a déclaré Nerya dans la déclaration.

"Par miracle, elle a volé au-dessus de la tête de Kaiwin et ne l'a pas touché", a-t-il ajouté.

Puis, un autre soir, alors qu'ils rentraient chez eux, ils ont été agressés verbalement par trois jeunes étudiants ultra-orthodoxes.

"Trois étudiants de la yeshiva en face de chez nous étaient assis à côté de l'entrée de notre maison", a raconté Nerya. "Quand nous sommes rentrés, ils se sont levés et ont commencé à nous insulter et à nous cracher dessus. Ils ont dit : 'Partez d'ici, Jérusalem n'est pas pour vous, elle doit être purgée de tous les homosexuels'. Ils sont venus dans l'arrière-cour et l'un d'eux a donné un coup de pied dans le portail et nous a menacés."

Nerya a souligné qu'il avait grandi dans un foyer orthodoxe et tolérant.

"Il n'est pas raisonnable que l'on me crache au visage et que je reçoive des menaces de mort. Je n'ai vraiment pas besoin de vivre ma vie dans la peur ou en secret. Depuis quand l'amour est-il un crime ? C'est effrayant que ces choses se produisent en Israël", a-t-il déploré.

L'Agouda - "Israel's LGBT Task Force", une organisation israélienne à but non lucratif de défense des droits des LGBT, a depuis contacté la municipalité de Jérusalem, demandant que des caméras soient installées près de la yeshiva.