Israël va fournir une aide au logement d'urgence pour les nouveaux immigrants ukrainiens

"Nous nous engageons à aider (les immigrants d'Ukraine) et à leur faciliter la situation autant que possible"

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche un plan visant à fournir une aide locative d'urgence aux nouveaux immigrants venant d'Ukraine et d'autres anciens pays soviétiques à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février.

Le plan gouvernemental prévoit une aide au loyer de 2.300 shekels par mois pendant un an pour les personnes seules, 2.900 shekels pour un couple avec deux enfants maximum et 3.400 shekels pour les familles avec trois enfants ou plus.

"La plupart des immigrants fuient la guerre en Ukraine et arrivent après un voyage difficile, contraints de laisser derrière eux tous leurs biens et leur argent", a déclaré la ministre de l'Immigration et de l'Absorption, Pnina Tamano-Shata.

"En tant que gouvernement, nous nous engageons à les aider et à leur rendre la situation aussi facile que possible", a-t-elle ajouté.

Cette aide financière sera accordée indépendamment des revenus et s'ajoutera à l'enveloppe financière fournie à chaque nouvel immigrant, ainsi qu'à l'aide supplémentaire accordée aux immigrants réfugiés.

L'Agence juive a déclaré la semaine dernière qu'elle a géré la venue de plus de 10.000 immigrants d'Ukraine et de Russie depuis le début de la guerre, et qu'elle a reçu plus de 30.000 appels pour des demandes d'immigration vers Israël.