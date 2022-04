Pour 69 % des Israéliens, les chances de coexistence entre Arabes et Juifs dans les villes mixtes sont nulles ou faibles (sondage)

Un sondage révèle l'état des liens entre Juifs et Arabes, un an après les émeutes qui ont secoué le pays

Près d'un an après les émeutes qui ont secoué Israël dans le sillage de la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas à Gaza, 69 % des Israéliens estiment que les chances de voir les Arabes et les Juifs vivre en paix et de coexister dans les villes mixtes du pays sont nulles ou faibles, selon un sondage publié dimanche par le journal Israel Hayom.

En avril 2021, des troubles à Jérusalem pendant le mois de Ramadan s'étaient rapidement propagés dans plusieurs villes du pays. Pendant environ une semaine, les rues et les quartiers de villes mixtes tels que Lod, Ramla et Akko ont été sujets à d'importantes violences qui ont coûté la vie à trois civils juifs, tandis que près de 200 personnes ont été blessées.

Des synagogues ont été incendiées et d'innombrables commerces, bâtiments publics et résidences ont été endommagés.

Une enquête qui doit être publiée en fin de semaine pour les émeutes de l'an dernier, révèle les dimensions de la fracture qui s'est développée dans les relations judéo-arabes en Israël au cours des derniers mois.

Le journal révèle notamment qu'une grande majorité absolue des Israéliens (82 %) estime que la prochaine vague d'émeutes, si elle éclate, risque d'être au moins aussi violente que la précédente.

Parmi les Arabes interrogés, 44% estiment que les chances de cohabiter les deux populations concernées sont faibles voire nulles, tandis que 40 % pensent qu'elles sont élevées.

Les données de l'enquête révèlent ainsi que Juifs et Arabes expriment une méfiance et un pessimisme mutuels quant à l'avenir des relations et de la coexistence.

L'enquête a été menée au début du Ramadan, au plus fort d'une vague d'attentats terroristes qui a frappé Israël, dont deux ont été perpétrés par des citoyens arabes d'Israël.

Si les tensions sécuritaires peuvent expliquer certains des résultats de l'enquête, elles reflètent aussi la fragilité des relations judéo-arabes.