Israël: les prix des logements continuent de flamber

L'indignation face aux prix élevés du logement et à l'augmentation du coût de la vie ne cesse de croître

Les prix des logements en Israël ont augmenté de 15,2% entre janvier et février 2021 et la période correspondante de cette année, marquant une forte hausse en un an, dans un marché immobilier déjà défini par une forte demande et une offre insuffisante, selon le dernier rapport du Bureau central des statistiques (CBS) publié vendredi.

Les prix globaux ont augmenté de 1,2% en moyenne chaque mois depuis février 2021, atteignant des augmentations annuelles de 17,7% dans le centre d'Israël, 16,4 % à Jérusalem, 14,5% à Tel Aviv et 13,2% à Haïfa. Le gouvernement avait espéré limiter les hausses à 6% pour l'année, mais une nouvelle enquête de la Bank Leumi indique que les prix pourraient encore augmenter de 9 à 13 %, selon Globes.

Le ministre des finances, Avigdor Lieberman, avait déclaré en décembre que les prix des logements seraient "modérés" d'ici à la fin de 2022.

L'indignation face aux prix élevés du logement et à l'augmentation du coût de la vie ne cesse de croître dans le pays.

Les économistes et les experts ont affirmé que les nouveaux plans du gouvernement étaient une "goutte d'eau dans l'océan" et ne s'attaquaient pas aux problèmes sous-jacents tels que la croissance rapide de la population, l'offre contrôlée par le gouvernement, le manque d'infrastructures et l'augmentation des inégalités.

Selon le rapport de CBS, les prix des appartements neufs ont augmenté de 17,8% en janvier et février 2022 par rapport à la même période l'année dernière, grimpant d'un peu plus de 5% par rapport au seul mois de décembre 2021. La demande demeure la plus forte à Tel Aviv-Jaffa, Bat Yam, Jérusalem, Ashkelon, Netanya et Rishon Lezion.