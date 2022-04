Israël: A. Lieberman promet des initiatives "spectaculaires" pour endiguer la hausse des prix du logement

Selon les chiffres les plus récents, les prix des logements ont augmenté de plus de 15% l'année dernière.

Le ministre israélien des Finances Avigdor Lieberman s'est engagé à présenter début mai de nouveaux plans pour faire face à la crise du logement dans le pays.

Lors d'une réunion avec la Fédération nationale des constructeurs la semaine dernière, M. Lieberman a déclaré qu'il travaillait avec la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, et le ministre du Logement et de la Construction, Ze'ev Elkin, sur une nouvelle approche qui, selon lui, serait "spectaculaire" et "conduirait à de profonds changements" visant à traiter la question du logement de manière globale, sans donner plus de détails.

Le président de la fédération, Raul Srugo, s'est plaint que les gouvernements successifs ont présenté "des plans incomplets qui ne traitent pas correctement la crise du logement depuis près de 20 ans".

Le gouvernement tire "d'énormes revenus du secteur de la construction", a déclaré M. Srugo, suggérant qu'il pourrait "utiliser cet argent pour mettre fin à la folie de la hausse des prix du logement".

Selon les chiffres les plus récents, les prix des logements ont augmenté de plus de 15% l'année dernière. En moyenne, les prix augmentent dans tout le pays de 1,2% par mois, bien que les zones centrales aient connu des augmentations de près de 18% sur une période de 12 mois.

Les coûts pour les investisseurs immobiliers ont déjà considérablement augmenté avec une hausse de la taxe d'achat de 5 à 8% sur les résidences secondaires et ultérieures, introduite fin novembre 2021. Certains signes indiquent que la demande des investisseurs s'est refroidie en conséquence.

Mais Israël est confronté à un certain nombre de problèmes sous-jacents qui affectent les prix du logement, comme la croissance rapide de la population, l'offre contrôlée par le gouvernement, le manque d'infrastructures et l'augmentation des inégalités, selon les économistes et les experts.