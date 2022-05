Jérusalem approche le million d'habitants

La population de la capitale a augmenté de plus de 250.000 habitants au cours de la dernière décennie

De nouvelles données publiées jeudi avant la Journée de Jérusalem, qui sera célébrée ce dimanche, indiquent que la capitale israélienne compte près d'un million d'habitants.

Selon les statistiques de l'Institut de recherche politique de Jérusalem, environ 950.000 habitants vivent dans la capitale, dont plus de la moitié à l'est de la ville. La population de Jérusalem représente désormais un dixième de la population du pays.

Au cours de la dernière décennie, elle a augmenté de plus de 250.000 habitants.

La proportion de résidents juifs dans la ville n'a cessé de diminuer depuis 1990. En 2020, 61% des habitants de Jérusalem étaient juifs et les autres étaient musulmans et chrétiens. Les ultraorthodoxes de la ville constituent désormais 28% de la population, et un quart de tous les ultraorthodoxes en Israël.

Les données de l'institut montrent également que la région de Jérusalem est en train de devenir la deuxième plus grande métropole d'Israël, incluant 86 localités où vivent plus d'un million trois cent mille personnes. Et comme d'autres métropoles dans le monde, elle se caractérise par un solde migratoire négatif.

En 2020, le solde était de moins 7.800 habitants. Près de 40% de ceux qui en sont partis ont déménagé dans le centre, essentiellement à Tel-Aviv et Bnei Brak.