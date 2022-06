Israël: nouvelle grève des chauffeurs de bus dans tout le pays

Les chauffeurs protestent contre leurs conditions de travail et demandent une hausse de leurs salaires

Des perturbations massives du trafic étaient attendues dans tout Israël dimanche matin, alors que des centaines de chauffeurs de bus se sont mis en grève pour demander de meilleures conditions de travail.

"Le pays va brûler avec la plus grande grève des chauffeurs qu'il ait jamais connue", a averti leur syndicat dans un communiqué.

Les chauffeurs de plusieurs compagnies étaient en grève de 6 heures à 9 heures, à l'heure critique du début de la semaine de travail.

Les chauffeurs disent faire grève parce que la ministre des Transports, Merav Michaeli, a refusé de les rencontrer pour discuter de leurs revendications.

L'Organisation des chauffeurs de bus israéliens a déclaré qu'il y a une pénurie de 5.000 chauffeurs et que les chauffeurs travaillent deux fois plus pour gagner un salaire suffisant. L’organisation a également déclaré que de nombreux chauffeurs sont victimes d'attaques et d'abus de la part des passagers, un problème qui n'est pas abordé.

Les conducteurs ont organisé des grèves plus limitées au cours des dernières semaines. La grève nationale de dimanche à l'heure de pointe marque une escalade de leur protestation.

Selon le syndicat des conducteurs, Merav Michaeli a refusé d'augmenter leurs salaires et "met en danger la vie des conducteurs et des passagers". Il a également déclaré que le ministère des Transports n'a pas répondu à sa demande d'engager de nouveaux conducteurs ou de leur fournir une sécurité suffisante.

De son côté, la ministre a rappelé avoir annoncé jeudi de nouvelles allocations pour les opérateurs de bus, après que le ministère des Finances a refusé à plusieurs reprises ses demandes de fonds. Elle a également déclaré que son ministère avait déjà alloué 220 millions de shekels (61 millions d’euros) pour la formation et l'amélioration des conditions de travail des conducteurs.

Les villes touchées par la grève comprennent Jérusalem, Netanya, Ashdod, Petah Tikva, Bnei Brak, Beersheba et une partie de la Cisjordanie, ainsi que la desserte de l'aéroport international Ben Gourion.