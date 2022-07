Étudier à l’étranger : focus sur 3 programmes internationaux

Le voyage dans le cadre des études est aussi vieux que le monde

La vie d’étudiant est, a priori, celle d’un assoiffé de connaissances et de découvertes. Dans le but d’obtenir une formation de qualité dans un domaine spécifique, bien des étudiants se rendent loin de leurs pays. Le voyage dans le cadre des études est aussi vieux que le monde. En Europe et ailleurs dans le monde, des programmes sont mis en place par les pouvoirs publics afin de faciliter les déplacements internationaux aux étudiants. Cet article vous en présente 3 !

Erasmus+

Erasmus+ s’inscrit dans la même dynamique que le programme Erasmus, mais poursuit des objectifs plus grands. Erasmus a permis des échanges d’étudiants et d’enseignants entre universités européennes pendant une trentaine d’années. Mis en place en 2014, Erasmus+ inclut 33 pays situés en Europe pour la plupart, mais aussi dans d’autres régions du monde. Pour information, en raison du Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie du programme.

Erasmus+ prend en compte aussi bien les étudiants que les collégiens et lycéens. Tout apprenant qui a au moins 10 ans peut y participer. Les enseignants ont aussi le loisir de voyager dans les pays impliqués dans Erasmus+. La particularité du programme est qu’il est aussi ouvert aux étudiants en fin de formation, aux jeunes diplômés et aux demandeurs d’emploi. La durée du séjour à l’étranger dans le cadre d’Erasmus+ est de 12 mois.

Afin de tirer parti de votre voyage à l’extérieur, pensez à vous y préparer du mieux possible. Si vous devez vous rendre dans un pays dont vous ne comprenez pas la langue, commencez par l’apprendre. Vous aurez besoin de passer des tests de langue pour compléter votre dossier. Au cas où vous voudriez effectuer un séjour linguistique en marge du programme erasmus+, recourez aux entreprises spécialistes.

MICEFA

Si l’Amérique du Nord vous intéresse pour la poursuite de vos études, vous pouvez alors recourir au MICEFA. C’est le sigle de « Mission Interuniversitaire de Coordination des Échanges Franco-Américains ». Il s’agit d’un programme établi entre la France, les USA et le Canada en vue de promouvoir la collaboration entre leurs universités.

En pratique, la MICEFA rassemble 65 universités nord-américaines et 17 universités de l’Ile-de-France. En France, les établissements concernés sont, entre autres, l’Université de Sorbonne, l’Université de Nanterre, l’Université de Versailles-Saint-Quentin… La grande majorité des universités nord-américaines sont localisées aux États-Unis et quelques-unes se retrouvent dans les régions anglophones du Canada.

Le programme permet de profiter d’une formation à coût réduit. En tant que bénéficiaire, vous ne paierez que l’inscription dans votre université d’origine. La MICEFA se rapproche d’Erasmus+ de ce point de vue. Le programme donne droit à un ou deux semestres de mobilité. Pour y accéder, vous devez être inscrit à un niveau L2 au minimum et sélectionné par votre université.

PQEE

Au Canada, le Québec a son propre programme international d’échanges entre établissements universitaires. C’est le PQEE (Programme Québécois d’Échanges Étudiants) qui est ouvert à 25 pays à travers le monde. La France en fait partie. Une dizaine d’universités du Québec et des centaines d’universités des pays partenaires sont concernées. Les établissements québécois impliqués dans le PQEE sont francophones, mais ils offrent des formations en anglais comme en français. Il y a, par exemple, l’Université de Sherbrooke et l’Université de Laval.

Toutefois, si vous souhaitez étudier directement dans une université anglophone située au Québec, vous devez prouver que vous avez un bon niveau en anglais, si vous nourrissez cette intention, veuillez effectuer une préparation linguistique avant de prendre le départ pour le Québec. Ce programme de mobilité des étudiants permet de bénéficier d’une formation à coût réduit. Vous pouvez en profiter pendant une période qui va d’un trimestre à une année entière.