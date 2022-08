Reportage/ Israël "Faire des bébés, quel que soit son âge et son attirance sexuelle"

"Les israéliens tombaient des nues quand je disais qu'en France, la PMA est pour les couples homme-femme"

Face à l’angoisse de l’horloge biologique, les femmes israéliennes ont, depuis 1988, un allié de choix : la loi. En Israël, point besoin d’être en couple, d’avoir moins de 42 ans ni d’être hétérosexuelle pour avoir le droit de porter ou d’élever un enfant. Tout le monde y a droit jusqu’à 45 ans. Et le don d’ovocyte, pour les femmes qui voudraient, passé cet âge, essayer de tomber enceinte avec l’œuf d’une femme plus jeune est même possible jusqu’à… 54 ans.

Le pays est celui qui compte le plus grand nombre de fécondations in vitro par habitant au monde, une procédure à l’origine de 5 % de toutes les naissances, selon les données du ministère de la Santé. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

En Israël, on veut des bébés. On en fait. Qu’on utilise la technique biblique ou scientifiques. Et les politiques publiques et les prouesses médicales continuent, depuis trente ans sur cette lancée, portant depuis des années Israël en tête des pays de l’OCDE pour ce qui est du taux de fécondité.

23 ans après avoir ouvert le don de sperme aux femmes seules, Israël a validé, en juillet 2021, le recours aux mères porteuses pour les hommes israéliens, qu’ils soient célibataires ou en couple avec un autre homme. Une révolution pour ces couples gays qui se rendaient par centaines chaque année aux Etats-Unis ou au Népal pour choisir une donneuse d’ovocyte, puis une mère porteuse, pour un coût pouvant avoisiner les 100 000 dollars.

"Je continue à rembourser chaque mois l’emprunt souscrit pour faire concevoir mon fils Idan au Mexique", raconte Tal, 40 ans. "Moi et mon mari nous le voulions plus que tout. Aujourd’hui et depuis la légalisation du recours aux mères porteuses en Israël, faire un enfant aurait été bien plus simple à tout point de vue".

Israël est l’un des pays dans lesquels les célibataires et les couples gays, hommes ou femmes, ont le plus d’enfants. "Ces enfants vivent comme tous les autres en Israël", explique Tal. "Idan a deux papas, et je pense que dans chacune des classes où il a été depuis son plus jeune âge, au moins un enfant avait soit une mère seule, soit deux parents de même sexe. Ça devient extrêmement répandu". Pour preuve, la mairie de Tel Aviv a remplacé dans ses formulaires les mots de "papa" et "maman" par le mot "parent".

En France, où l’on veut donner aux évolutions sociétales le temps des réflexions éthiques, on en est encore loin. La loi qui permet aux lesbiennes et aux femmes de faire des enfants seules, autrement dit via un don de sperme anonyme, vient de fêter son premier anniversaire, avec plus de trente ans de retard sur Israël. "Lorsque je disais en 2017 à mes collègues israéliens que la procréation médicalement assistée était réservée aux couples hétérosexuels en France, ils tombaient des nues", raconte Jonathan Cohen, gynécologue. "Ils étaient choqués d’apprendre que la France n’autorisait pas les femmes seules ou homosexuelles à bénéficier du don de sperme.

Mais en France, l’approche est très différente, la PMA était jusqu’à l’année dernière destinée aux couples qui présentaient une infertilité causée par une pathologie médicale. Par ailleurs, ajoute-t-il, le législateur voulait éviter une marchandisation des produits humains, et éviter que se développe un business de la reproduction assistée.

Achat de sperme, d’ovocyte… Le marché se développe effectivement en Israël où, en plus des banques de sperme proposées par les hôpitaux publics, des banques privées font leur apparition, qui proposeraient des critères étendus dans le choix du donneur.

La petite Ela vient elle aussi de souffler sa première bougie à Tel Aviv. Jessica, sa mère, s’était toujours dit "que si elle ne rencontrait pas 'le bon' d'ici l'âge de 40 ans, elle ne fermerait pas la porte à la procédure de don de sperme… "Les années ont passé, et aucun des hommes avec lesquels je vivais une relation ne voulait s’engager dans quelque chose de sérieux. Alors j’ai arrêté d’attendre, j’ai d’ailleurs arrêté toute relation, et je me suis lancée dans le processus".

Jessica sait que le père de sa fille est chanteur d’opéra

Jessica sait que le père de sa fille est chanteur d’opéra. Dans les banques publiques de sperme, les femmes peuvent avoir accès à certaines informations - couleur des yeux, des cheveux, métier - et choisir en fonction.

Aujourd’hui, en Israël, les femmes juives célibataires ne considèrent plus que leur maternité dépendra d’un homme, y compris passé 40 ans. Et le puissant lobby juif orthodoxe semble pour l’instant fermer les yeux, ne pas poser trop de questions, ou du moins se plier au courant nataliste israélien qui balaye tout sur son passage.