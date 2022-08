Une femme crée la panique dans un vol Chypre-Manchester

"Il va y avoir une explosion et tout le monde va mourir"

Le mardi 9 août, un vol de la compagnie Jet2 reliant Chypre à Manchester a dû atterrir en urgence à Paris après qu'une femme se soit mise en sous-vêtements et ai crié "Allah Akbar", en se dirigeant vers le cockpit du pilote, a rapporté la presse anglaise.

Elle a crié que ses parents étaient membres de Daesh. La femme, d'une trentaine d'années, aurait aussi affirmé qu'elle était en possession d'explosifs.

Présent sur ce vol, Phillip O'Brien, chef d'entreprise et ancien agent de sécurité, accompagné de six membres de sa famille, dont sa femme et trois enfants âgés de 8 à 14 ans, a immobilisé la femme : "Quand la femme est partie vers le cockpit, j'ai pris les choses en main et je l'ai clouée au sol. A ce moment-là, le pilote a fait un atterrissage d'urgence à Paris".

Phillip O'Brien dit qu'il a demandé à la femme pourquoi elle disait de telles choses et elle a répondu : "Si je ne le fais pas, il va y avoir une explosion et tout le monde va mourir".