L'OMS demande l'aide du public pour renommer la "variole du singe"

"Nous voulons vraiment trouver un nom qui ne soit pas stigmatisant"

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui cherche à renommer "la variole du singe", a demandé mardi l'aide du public pour trouver une appellation moins stigmatisante pour cette maladie qui se propage rapidement.

Depuis des semaines, l'agence sanitaire des Nations unies exprime sa préoccupation et les experts préviennent qu'il peut avoir des conséquences négatives pour les animaux dont la maladie porte le nom, mais aussi pour le continent africain auquel les singes sont souvent associés.

Récemment, au Brésil par exemple, on a signalé des cas de personnes attaquant des singes par crainte de la maladie. "Le monkeypox humain a reçu son nom avant les meilleures pratiques actuelles en matière de dénomination des maladies", a déclaré Fadela Chaib, porte-parole de l'OMS, aux journalistes à Genève. "Nous voulons vraiment trouver un nom qui ne soit pas stigmatisant", a-t-elle ajouté, précisant que la consultation est désormais ouverte à tous, via un site web dédié.

La variole du singe a été nommée ainsi parce que le virus a été identifié à l'origine chez des singes élevés pour la recherche au Danemark, en 1958, mais la maladie se retrouve chez un certain nombre d'animaux, et le plus souvent chez les rongeurs.

Elle a été découverte pour la première fois chez l'homme en 1970 en République démocratique du Congo, et la propagation chez l'homme était, depuis et jusque mai dernier, essentiellement limitée à certains pays d'Afrique occidentale et centrale où elle est endémique.

Dans le monde entier, plus de 31 000 cas ont été confirmés depuis le début de l'année, et 12 personnes sont décédées, selon l'OMS, qui a qualifié l'épidémie d'"urgence sanitaire mondiale".

Si le virus peut passer de l'animal à l'homme, les experts de l'OMS insistent sur le fait que la récente propagation mondiale est due à la transmission par contact étroit entre humains. L'agence sanitaire des Nations unies a annoncé la semaine dernière qu'un groupe d'experts s'étaient déjà accordés sur de nouveaux noms pour les variants du virus de la variole du singe.