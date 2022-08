Israël: A. Lieberman accuse le syndicat des enseignants de "prendre les élèves et les parents en otage"

Les enseignants menacent de faire grève à la rentrée si leurs revendications ne sont pas satisfaites

Le ministre des Finances Avigdor Lieberman a accusé mercredi le syndicat des enseignants israéliens de "brimer" et de tenter de "prendre les élèves et les parents en otage" en menaçant de faire grève si leurs revendications salariales ne sont pas satisfaites, alors que la rentrée scolaire a lieu dans deux semaines.

La ministre de l'Éducation, Yifat Shasha-Biton, a estimé mardi que les négociations syndicales n'avançaient pas assez vite. Selon elle, les offres salariales du ministère des Finances pour les enseignants ne sont pas satisfaisantes. La ministre a par ailleurs accusé les fonctionnaires du Trésor de faire traîner les négociations jusqu'au dernier moment afin de menacer le début de l'année scolaire.

Avigdor Lieberman a répondu qu'il ne céderait pas à un "comportement violent", lors d'une conférence de presse dans les bureaux de son ministère à Jérusalem.

Il a sous-entendu que le syndicat des enseignants comptait sur le gouvernement intérimaire pour céder à ses demandes en raison de l'imminence des élections qui se tiendront en novembre.

"J'entends dire que certains sont sûrs qu'un gouvernement ne pourra pas permettre une grève deux mois avant les élections, et qu'il y a une tentative de prendre les élèves et les parents en otage", a-t-il déclaré. "Les comportements violents et d'intimidation ne seront pas payants".

Avigdor Lieberman a présenté la proposition complète du Trésor pour un accord salarial avec le syndicat des enseignants, reconnaissant que tout accord signé avec les enseignants déclenchera immédiatement des demandes salariales similaires de la part d'autres secteurs syndiqués.

"C'est la première fois depuis la création de l'État que le budget de l'éducation est plus important que tout autre budget, y compris celui de la défense", a-t-il affirmé.