Yaïr Lapid, premier Premier ministre à participer à un événement LGBT en Israël

Le dirigeant israélien va participer au 20e anniversaire de la création de l'organisation "Israel Gay Youth"

Le Premier ministre israélien Yair Lapid va participer samedi soir à un événement marquant le 20e anniversaire de la création de l'organisation "Israel Gay Youth", devenant ainsi le premier Premier ministre en exercice à participer à un événement LGBT officiel.

Au sein des organisations LGBT, la participation du Premier ministre Lapid à cet événement est considérée comme rien moins qu'historique. "C'est ainsi que l'histoire se fait, en action", a déclaré le chef de l'organisation, Ofer Neuman au site Ynet.

"L'arrivée du Premier ministre Lapid à un événement qui symbolise l'égalité, l'inclusion, la fierté et la sécurité pour tous, est une étape qui se répercutera dans les foyers de chaque famille en Israël, dans chaque placard sombre dans lequel un garçon ou une fille se cache aujourd'hui, et dans le cœur de nombreux membres de la communauté gay en Israël et dans le monde", a-t-il ajouté.

"Israel Gay Youth" est une association qui accueille et aide les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, asexuels, pansexuels, queers et transgenres, ainsi que pour les jeunes qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre.

L'organisation, qui a été créée en 2002, opère dans 22 villes et villages d'Israël, avec plus de 1 500 jeunes âgés de 15 à 23 ans qui participent régulièrement à ses activités.