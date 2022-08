M. Michaeli demande une étude sur la possibilité de faire circuler le tramway de Tel Aviv pendant Shabbat

La ministre des Transports estime que l'investissement justifie sa pleine exploitation sept jours sur sept

La ministre des Transports Merav Michaeli a demandé mercredi à NTA, la société en charge des systèmes de transport en commun d'Israël d'évaluer la possibilité de faire fonctionner le tramway de Tel Aviv, dont la première ligne doit ouvrir fin novembre, le jour du Shabbat, a indiqué son bureau dans un communiqué mercredi.

Selon un communiqué du ministère, la cheffe du parti travailliste a demandé à la dirigeante de NTA, Mia Likvarnik, d'effectuer une analyse des conséquences opérationnelles et budgétaires afin de permettre le fonctionnement régulier de la ligne rouge tramway les samedis.

Merav Michaeli a estimé que le non-fonctionnement du tramway pendant le shabbat "causera un préjudice important au public qui ne possède pas de véhicule privé."

"De plus, les énormes sommes investies par le ministère, s'élevant à des dizaines de milliards de shekels, dans l'infrastructure de transport qui constituera l'épine dorsale des transports du futur dans la région du centre d'Israël au cours des deux prochaines décennies, justifie sa pleine exploitation sept jours sur sept au profit du public", a souligné le ministère des Transports.

Selon le communiqué, l'exploitation du tramway le jour du shabbat devrait également avoir des avantages économiques importants, avec une baisse du coût des transports pour les personnes qui se déplacent dans la région du centre, et inciterait les particuliers à ne pas prendre leurs véhicules en utilisant un moyen de transport électrique et plus propre, ce qui réduirait la pollution.

Le parti ultra-orthodoxe Shas a fustigé l'annonce du ministère des Transports, qualifiant cette initiative de "stratagème électoral".

Selon le Shas, Merav Michaeli tente "d'estomper son échec total à tous les égards pendant son mandat par une campagne électorale cynique aux dépens de notre shabbat bien-aimé et de la nature juive de l'État".