Israël va connaître une vague de chaleur intense dans les prochains jours

Les températures atteindront 32 °C à Tel Aviv et 37 °C à Jérusalem

Israël va connaître une longue vague de chaleur cette semaine, avec des températures supérieures à la moyenne à partir de dimanche et jusqu'à au moins jeudi.

C'est dans la vallée du Jourdain que la chaleur sera la plus importante, avec des températures pouvant atteindre 45 °C.

À Tel Aviv, les températures atteindront 32 °C avec un taux d'humidité de 70 %, tandis qu'à Jérusalem, elles pourront atteindre 37 °C, selon le service météorologique israélien. Il devrait s'agir de la vague de chaleur la plus importante de l'été en Israël.

Le service a déclaré que le pays connaîtra "une nouvelle hausse des températures" dimanche et lundi, avec "des conditions très chaudes et sèches dans la plupart des régions", et une humidité importante le long de la côte.

Les pompiers ont réhaussé leur niveau de préparation pour les incendies susceptibles de se déclarer en cas de chaleur extrême.

Les sauts de température soudains et intenses peuvent provoquer une hausse des hospitalisations et des décès au sein des populations sensibles, en particulier chez les personnes âgées.