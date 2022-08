Meghan Markle fait sa promo sur le dos de la famille royale dans une longue interview

Meghan et Harry doivent se rendre au Royaume-Uni la semaine prochaine

La presse tabloïd anglaise s'est délectée, mardi, de l'interview fleuve accordée par Meghan Markle au magazine américain The Cut. Le Sun, le Mirror et le Daily Mail en ont fait leur Une. Si l’ex-actrice a posé en Cover du magazine américain, c’est pour faire la promotion de son nouveau podcast Archetypes, disponible sur Spotify.

L’ex-duchesse s’est notamment épanchée sur sa relation avec Harry et est revenue sur la rupture du couple avec le palais et le prince Charles, relation qui se serait encore détériorée après leur départ en Californie. “Harry m’a confié qu’il avait perdu son père en route”, a lâché Meghan Markle avant d’ajouter : “On a bouleversé le palais en existant simplement”.

Quelques heures après la publication de cet article, Omid Scobie, le porte-parole non officiel de Harry et Meghan, a affirmé que ces propos avaient été mal rapportés et que Meghan faisait référence à la rupture avec son propre père.

La duchesse de Sussex évoque aussi, comme elle l'avait longuement fait dans une interview explosive de deux heures à la star de la télévision américaine, Oprah Winfrey, le carcan des règles à respecter à Buckingham Palace, en matière de communication notamment. "Il y a un règlement à suivre si vous voulez publier des photos de votre enfant, vous devez d'abord les faire accréditer par la presse. Pourquoi aurais-je dû partager des photos de mes enfants avec des gens qui les insultaient", s'est-elle agacée, réglant ses comptes avec la presse tabloïd.

Meghan et Harry doivent se rendre au Royaume-Uni la semaine prochaine, à Manchester pour le One Young World Summit, avant d'assister, à Düsseldorf pour annoncer les prochains Invictus Games.