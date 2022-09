Les principales destinations des Israéliens seront la Turquie, la Grèce, les USA, l'Italie et l'Angleterre

Plus de quatre millions d'Israéliens s'envoleront à l'étranger pour les fêtes juives qui commencent fin septembre, selon les prévisions de l'Autorité aéroportuaire publiées dimanche.

Il s'agit d'un chiffre important quand on se rappelle que l'État hébreu ne compte que neuf millions d'habitants.

Les principales destinations des Israéliens pendant les vacances seront la Turquie, la Grèce, les États-Unis, l'Italie et l'Angleterre.

Les compagnies aériennes qui proposeront le plus de vols hors du pays en septembre sont El Al, Israir, Turkish Airlines et les deux compagnies low-cost Wizair et Ryanair, suivis d'Arkia.

Au mois d'août, El Al a effectué 2.775 vols transportant plus de 510 000 passagers, tandis que Turkish Airlines a proposé 744 à environ 143.000 passagers.

Israir, la troisième plus grande compagnie d'Israël, s'est hissée à la troisième place cet été avec environ 117.000 passagers sur 746 vols.

Trois journées seront particulièrement chargées à l'aéroport Ben Gurion au mois de septembre : les jeudis 8, 15 et 22, des journées au cours desquelles seront attendus plus de 80.000 passagers pour des vols internationaux.

Au mois d'octobre, c'est la veille de Yom Kippour, le mardi 4 octobre, qui est redouté, puisqu'environ 45.000 passagers transiteront par l'aéroport jusqu'à l'arrêt de ses activités à 14 heures. Le jeudi suivant, le 6 octobre et après Yom Kippour, 83.000 passagers devraient transiter par Israël, la plupart revenant de l'étranger.

Des chiffres similaires sont également prévus pour la veille de Souccot, le dimanche 9 octobre, avec 81.000 passagers attendus à l'aéroport. Pendant la semaine de Souccot, le trafic de passagers à Ben Gourion devrait atteindre 70 000 à 80 000 passagers par jour.

L'autorité aéroportuaire exhorte les voyageurs à s'enregistrer depuis leur domicile, et à arriver au plus tard trois heures avant le décollage.