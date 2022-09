La vie chère.... "C’est la faute à la conjoncture !"

Si l’on en croit le ministre des Finances: "C’est la faute à la conjoncture !"

La vie chère… Les prix qui augmentent... Les fins de mois difficiles.... Rien à voir avec le Gouvernement Lapid. Si l’on en croit le ministre des Finances: "C’est la faute à la conjoncture !" C’est-à-dire à des événements extérieurs qu’on ne peut maîtriser, mais qui permettent d’expliquer les mauvais résultats. En l'occurrence pour Avigdor Liberman... "La guerre en Ukraine"… "Et le début de la récession dans les pays occidentaux". "Et savez-vous Israël est encore un des pays qui s’en sort le mieux ?"

Et pourtant, les arguments d’Avigdor Lieberman n'ont pas convaincu les Israéliens. 85% d’entre eux considèrent que la hausse des prix en Israël est relativement plus importante que dans les autres pays occidentaux. En d’autres termes… Les Israéliens ne partagent pas l’avis d’Avigdor Liberman et observent ce qui leur reste en poche après les dépenses incompressibles. C’est-à-dire pas grand chose.

Et puis, quand on évoque la conjoncture, la mauvaise parce vous avez remarqué qu’il n’y a jamais de "bonne conjoncture" – dans ce cas les bons résultats sont attribués au gouvernement –, un autre terme fait son apparition. Celui de "redressement économique". La majorité au pouvoir rêve de redresser les indicateurs. L’opposition aussi. Seulement voilà. Les Israéliens ne font plus confiance à leurs gouvernements pour redresser l'économie et en finir avec la vie chère.

Mais, puisque nous sommes en campagne électorale, l'occasion est trop belle pour les partis politiques de présenter des programmes économiques pour en finir avec "la vie chère". Le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou a été le premier à sauter sur l’occasion. Netanyahou a critiqué les mauvais résultats du gouvernement, oubliant au passage la fameuse "conjoncture". Mais, visiblement, Bibi n’est pas parvenu à convaincre d'autres que lui, que seul son retour au pouvoir fera baisser les prix.

Au contraire, ses rivaux politiques ne cessent de clamer que "Nous payons aujourd’hui l’incurie des précédents gouvernements Netanyahou". La coalition de centre gauche a-t-elle, elle, convaincu les électeurs de ses capacités sur le plan économique ? Non... Pas plus que l’opposition de droite.

Regardez les résultats ! Les sondages sont implacables. Aucun parti ne parvient à persuader les Israéliens qu'il sera le seul capable de faire baisser les prix. Pas un gouvernement de droite… Pas non plus un gouvernement d’Union nationale. Encore moins un gouvernement de centre gauche. Plus du quart des Israéliens estime même que, sur le plan socio-économique, il n’existe pas vraiment de différence entre un gouvernement de gauche ou de droite.

Qu’est ce que cela signifie ? Tout simplement que les partis politiques ont fini par désespérer leurs électeurs. Les partis de gauche donnent le sentiment de se désintéresser des problèmes des classes défavorisées au profit de l'émancipation des secteurs minoritaires. Les partis de droite s’engouffrent dans l’affirmation identitaire et sécuritaire.

Et nous ! Que nous reste-t-il en poche ?