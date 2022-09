Israël: un homme refusant le divorce à sa femme ne pourra être enterré en Israël

L'homme refuse le "get" (divorce juif) depuis près de deux décennies

Dans une décision qui fait jurisprudence, le Conseil rabbinique du grand rabbinat israélien a refusé le droit à l'inhumation juive aux proches d'un homme qui refuse activement le divorce de sa femme.

L'homme américain refuse le "get" (divorce juif) depuis près de deux décennies.

Le tribunal rabbinique a statué que l'homme encore vivant ne sera pas autorisé à être enterré dans un cimetière juif en Israël.

La décision a été prise après que la Cour suprême d'Israël ait décidé, au début de l'année, de ne pas se prononcer sur la question et d'ordonner au Conseil rabbinique de s'en occuper.

Le Conseil a accepté la recommandation du grand rabbin ashkénaze d'Israël David Lau pour prendre sa décision.

"Je suis profondément reconnaissante au Grand Rabbinat pour cette décision miraculeuse qui prouve que je ne suis pas seule et que le peuple d'Israël est avec moi", a déclaré l'épouse, Lonna Ralbag, en réponse au jugement rendu contre son mari, Meir Kin.

"J'espère vraiment et je prie pour que cette décision contribue à me libérer après presque deux décennies, même si la seule motivation derrière ce verdict est la volonté de respecter correctement ses parents et sa famille et de les épargner des conséquences potentielles d'une telle décision. J'espère également que cela aidera d'autres femmes piégées dans ce genre de situation."

Le groupe orthodoxe Yad La'Isha, qui a rédigé un mémoire pour soutenir la femme, a salué le jugement.

"Cela montre que l'État d'Israël, en tant qu'État du peuple juif, fera tout avec les outils à sa disposition, même non conventionnels, pour aider les femmes enchaînées", a déclaré Moriya Dayan, avocate de Yad La'Isha.