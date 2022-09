Israël: enquête après la mort d'une mère et sa fille à Lod suite à des tirs

"Les détails du drame montrent la grande cruauté des criminels"

Le commissaire Yaakov Shabtai, vient de terminer une évaluation de la situation spéciale au poste de police de Lod après le grave incident de tir au cours duquel une mère et sa fille ont été tuées, et une autre fille blessée.

Le commandant du district central, son commandant adjoint, le commandant de la région de la Shefela, le commandant du poste de Lod, des représentants des services de renseignement et des enquêtes ont participé à l'évaluation de la situation.

Dans le cadre de cette évaluation, le commissaire a examiné tous les facteurs et passé en revue les détails connus de l'incident ainsi que les orientations de l'enquête et l'action de la police. En outre, il a présenté un plan pour le fonctionnement de la mission comprenant 300 policiers et combattants établis dans la ville de Lod.

"Les détails du drame montrent la grande cruauté des criminels qui sont partis en mission d'élimination avec pour cible une mère et ses deux jeunes filles. Chaque meurtre est grave et difficile, mais planifier le meurtre d'une mère et de ses deux filles dépasse toutes les limites. Nous ne lâcherons pas ce dossier et nous poursuivrons le coupable jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Dès le début de l'enquête, toutes les mesures nécessaires ont été prises dans le district central et, dans un avenir proche, de nombreuses autres actions sont attendues afin d'arrêter les auteurs et de les poursuivre en justice" a déclaré le commissaire M. Shabtai.

"Dans les semaines à venir, nous augmenterons considérablement les forces de police de Lod avec des centaines de policiers et de combattants qui renforceront la sécurité des habitants de la ville" a-t-il annoncé à la fin de l'évaluation.