Les vaccins réduisent considérablement les effets à long terme du Covid-19 (étude israélienne)

La vaccination par au moins deux doses réduisait les risques des symptômes post-Covid

Une nouvelle étude israélienne montre que la vaccination avec au moins deux doses de vaccins Pfizer réduit considérablement la plupart des symptômes que les malades ont signalé des mois après avoir contracté le Covid-19.

Cette étude montre que huit des dix symptômes du Covid les plus fréquents ont été réduits de 50 à 80 % chez les personnes ayant reçu au moins deux doses de vaccin.

L'étude, récemment publiée dans la revue Nature npj Vaccines, a été dirigée par le professeur Michael Edelstein, de la faculté de médecine Azrieli de l'université Bar-Ilan en Israël.

Près de 3.500 adultes israéliens ont participé à l'étude réalisée entre juillet et novembre 2021. Ils ont répondu à une variété de questions sur l'infection au Covid-19, leur statut vaccinal et les symptômes ressentis.

Les chercheurs ont comparé et étudié les réponses des personnes vaccinées et non vaccinées. Ils ont constaté que la vaccination par deux doses ou plus du vaccin Pfizer réduisait les risques des symptômes post-Covid les plus courants signalés tels que la fatigue, les maux de tête, la faiblesse des membres, les douleurs musculaires ou l'essoufflement.

"Nous ne comprenons pas totalement ce qui se passe dans les mois et années qui suivent le Covid-19 en termes de santé physique et mentale et de bien-être (…) Il est de plus en plus clair que les vaccins protègent non seulement contre la maladie mais, comme le suggèrent les résultats de cette étude, contre les effets à long terme du Covid-19, qui changent parfois la vie", explique le professeur Michael Edelstein.

Cette étude est la première d'un projet lancé par M. Edelstein qui est destiné à suivre un grand nombre de personnes en Israël afin de comprendre l'impact des vaccins sur la qualité de vie à long terme, les différentes variantes du Covid et les symptômes du Covid long.