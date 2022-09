Yehudit Ravitz et Zeev Nehama ont été récompensés pour l'ensemble de leur carrière

La Cérémonie des Victoires de la musique israélienne, qui s'est tenue mercredi soir au Cinema City de Glilot dans la banlieue de Tel Aviv, a vu deux grandes stars de la musique israélienne, Yehudit Ravitz et Zeev Nehama, recevoir un prix pour l’ensemble de leur carrière.

Yehudit Ravitz âgée de 56 ans est une chanteuse israélienne à succès depuis les années 70. Bien que recalée lors de la désignation de la chanson qui allait représenter Israël a l’eurovision en 1978, son titre « slihot » est devenu est tube. Elle triomphera plus tard avec son album de rock "baa méahava" en 1987. "Je suis heureuse et émue de recevoir cette récompense [mais] je ne suis pas dans le monde de la musique pour recevoir des honneurs, j’y suis pour jouer, créer et chanter", a déclaré Yehudit Ravitz aux journalistes. Elle a confié que le chemin parcouru depuis son enfance à Beer Sheva jusqu’à ce jour est devenu l'œuvre de sa vie.

Zeev Nehama, chanteur et parolier du mythique groupe de rock israélien Ethnics, a composé pour des grands noms de la chanson israélienne tels que Shlomi Shabat, Sarit Haddad ou encore Eyal Golan. Il est célèbre pour avoir contribué à faire de la musique orientale le courant dominant de la musique israélienne.

Parmi les autres lauréats, le chanteur Yishai Ribo a reçu le prix de la chanson la plus diffusée, Keren Peles a reçu le prix de la meilleure compositrice, et le rappeur Tuna, le prix du meilleur album. Le prix de la réalisation de l'année est revenu à la chanteuse Narkis et le prix de la découverte de l'année a été décerné à la chanteuse Nunu.

Le prix de l'auteur de l'année a été remporté par Ron Biton et lui a été remis par la représentante d’Israël à l'Eurovision 2022, Noa Kirel, pour qui il a composé plusieurs tubes dont le très populaire "yahalomim".