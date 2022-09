Les organisations criminelles ont pris le contrôle de nombreux domaines touchant à la vie quotidienne

La violence qui frappe la communauté arabe d'Israël continue de faire des ravages. Vendredi soir, un jeune de 20 ans, Zeïn Awad, a été abattu dans la ville arabe de Mazra'a, près de Nahariya, dans le nord du pays. Il est la 75e victime arabe du crime organisé depuis le début de l'année, après les 126 recensés en 2021.

Des chiffres qui font froid dans le dos et qui ne prennent pas en compte les tentatives d'assassinats ratées et autres intimidations quasi quotidiennes. Derrière cette violence, se dresse la réalité abrupte et complexe d'une communauté qui vit désormais dans la peur, sous le joug des organisations criminelles arabes qui ont connu un essor significatif ces dernières années.

Pourtant, ce phénomène qui se développe au cœur même d'Israël et qui est devenu un véritable enjeu national, n'existait pas ou peu il y a encore 20 ans. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ?

Pour Ola Najami Yousef, une des responsables de l'ONG Initiative Abraham, association qui œuvre pour l'égalité des droits entre Juifs et Arabes, ces organisations criminelles ont tout d'abord profité du désengagement de la police pendant une quinzaine d'années.

"Les organisations criminelles ont saisi cette opportunité et rempli le vide créé par la négligence de l'État", explique-t-elle.

Climat de terreur

Ces organisations, qui étaient auparavant de simples groupes de délinquants, ont ainsi pris le contrôle de nombreux domaines qui touchent à la vie quotidienne au sein de la communauté arabe. Même certaines écoles sont sous leur emprise, ainsi que des sociétés, via lesquelles ils blanchissent d'importantes sommes d'argent ; leur principale source d'influence et de pouvoir.

Ces groupes criminels, dont les membres sont connus de tous, aussi bien au sein de la communauté que des forces de police, usent ainsi de la corruption et des intimidations pour asseoir leur domination.

Pour la population arabe israélienne, se dresser contre ces organisations est une gageure à double titre : le climat de terreur qu'elles ont instauré décourage facilement la moindre tentative de révolte, et surtout, en dépit de leurs activités criminelles, elles ont pris le contrôle de pans d'activité qui les ont rendues indispensables.

Et une des principales raisons qui permet à ces organisations de prospérer est notamment le désœuvrement de nombreux jeunes arabes israéliens.

"45 % de ces jeunes n'ont pas d'avenir professionnel, ni de perspective en termes d'éducation. Il n'y pas assez de travail dans la communauté arabe, et ces organisations ont su répondre à leurs besoins, bien mieux que l'État, les autorités locales et les associations réunis. Tout simplement en leur donnant 'un travail' et en leur permettant de gagner de leur vie. Sans horizon professionnel, les jeunes acceptent facilement de devenir des soldats de ces organisations", souligne Ola Najami Yousef

Omar, un habitant de Haïfa, autrefois victime collatérale de ces "groupes", estime que la situation dans laquelle se trouve la communauté arabe n'est pas différente de ce que l'on peut observer dans de nombreux endroits du monde. "Comme partout ailleurs, la pauvreté mène à la violence", analyse-t-il.

Lui aussi regrette l'insuffisance des infrastructures et de l'investissement des autorités, dénonçant notamment l'absence de desserte de bus dans certaines localités, "ce qui isole les jeunes et participe à leur peu de foi en l'avenir".

Des armes à feu qui prolifèrent

Les armes à feu qui prolifèrent de façon inquiétante dans la communauté arabe favorisent par ailleurs les activités criminelles. Selon les chiffres de la police, il y aurait près de 100.000 armes à feu illégales circulant dans les localités arabes.

De nombreuses armes sont volées au sein même des bases de l'armée israélienne, le trafic d'armes à la frontière jordanienne explose malgré les quelques succès de la police visant à l'endiguer, et les ateliers de production d'armes à feu artisanales pullulent dans certains secteurs.

Mais l'une des raisons les plus complexes qui explique cette violence réside dans les difficultés éprouvées par les citoyens arabes pour accéder au crédit. Les conditions pour obtenir un prêt restent drastiques, alors que la présence d'agences bancaires dans les localités arabes est extrêmement rare.

"Quand vous avez une affaire que vous souhaitez développer pour subvenir aux besoins de votre famille, ou quand vous voulez construire une maison, vous vous tournez vers le marché noir pour obtenir un crédit. Et un crédit dans le marché noir signifie automatiquement se mettre les criminels à dos, parce que personne ne peut soutenir les intérêts qu'ils pratiquent", explique Ola Najami Yousef.

Bien souvent, quand une personne n'arrive pas à rembourser ce qu'elle doit, elle devient la cible des criminels.

Yossi Aloni/Flash90 La police et le personnel médical sur les lieux enquêtent sur le meurtre d'une femme d'une trentaine d'années qui a été abattue, à Lod, le 26 juillet 2022.

Méfiance envers la police

La répression de cette violence semble pour l'instant inexistante. Et c'est cette absence de réaction qui est à l'origine de la crise de confiance cultivée par de nombreux Arabes à l'égard de la police.

"Les habitants n'accordent aucune confiance à la police : on porte plainte, mais ça ne mène à rien. Il est même arrivé une fois qu'une femme se plaigne des violences de son époux. La police a appelé le mari pour le raisonner et celui-ci a fait abattre sa femme. Les Arabes israéliens sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes", se désole Omar.

"La plupart des policiers ne parlent pas arabe. Il y a bien quelques postes de police ici et là dans certaines localités, mais ils sont désespérément vides", précise-t-il.

C'est notamment pour restaurer cette confiance que le gouvernement Netanyahou avait nommé, en 2016, Djamal Hakrouch à la tête du département de la police en charge de la sécurité dans le secteur arabe. Il s'était fixé pour objectif d'ouvrir une dizaine de commissariats dans cette communauté en cinq ans. Mais son champ d'action est resté limité et il s'est heurté, lui aussi, aux menaces de la pègre.

Mais malgré un tableau bien sombre, Ola Najami Yousef se veut optimiste et estime qu'il est encore possible de mettre à mal ces organisations et de reprendre le dessus.

"La première chose à faire est de les assécher financièrement. Elles détiennent le pouvoir parce qu'elles ont la capacité de payer les gens. Ensuite, il faut une solution systémique qui verrait les autorités fiscales, la police, l'éducation, l'aide sociale, la communauté, et les dirigeants arabes travailler ensemble. Autrement, on ne sortira pas de ce cercle infernal, peu importe les sommes investies par le gouvernement", estime-t-elle.

Les femmes dans le viseur

En octobre dernier, le gouvernement a enfin pris la mesure du fléau et a validé un plan quinquennal visant à investir 30 milliards de shekels (8,1 milliards d’euros) dans le secteur arabe entre 2022 et 2026, soit le double du précédent plan voté en 2015 par le gouvernement Netanyahou.

Les intentions sont louables, mais n'annihilent pas les craintes que ces sommes importantes destinées au bien-être de la communauté tombent dans l'escarcelle des organisations criminelles.

Certes, les causes de cette violence endémique sont nombreuses. Mais Ola Najami Yousef n'élude pas non plus les responsabilités de la communauté dans l'explosion de ce phénomène.

"Autrefois, la communauté arabe était plus traditionnaliste, et elle paie aujourd'hui un prix élevé pour sa transition vers la modernité. Si les jeunes délinquants étaient avant rappelés à l'ordre, on observe aujourd'hui une érosion totale de l'autorité parentale. La machine de la modernisation qui avance à grande vitesse fabrique une génération de jeunes qui ne se soucient plus de rien", concède-t-elle.

La violence envers les femmes en est l'illustration parfaite. Certaines familles, qui ne sont pourtant pas liées aux organisations criminelles les sollicitent pour abattre une épouse, une sœur, ou encore une mère, pour des comportements qu'ils ne "tolèrent pas". Manar Hajaj et sa fille de 14 ans Khadra, 14 ans, abattues alors qu'elles déballaient des provisions devant leur maison à Lod, près de Tel Aviv, sont les dernières victimes de cette folie.

"On parle de crime d'honneur, mais nous avons œuvré pour changer ce terme. Le crime d'honneur n'existe pas. On tue des femmes parce qu'elles sont des femmes. Il n'y a pas d'honneur là-dedans", s'insurge Ola Najami Yousef.

"Les organisations criminelles ont pris le contrôle de cette pratique en proposant le service d'hommes de main. Quelqu'un qui veut tuer une femme paie entre 15.000 et 50.000 shekels pour qu'ils effectuent leur basse besogne. C'est devenu un véritable business. Aujourd'hui, rien que dans la ville de Lod, il y a presque 60 femmes qui sont en danger de mort", alerte-t-elle.

Le déferlement cette violence est "comme une boule de neige qui grossit sans arrêt". Et si rien n'est fait pour l'arrêter, "elle finira pour tous nous écraser, Juifs comme Arabes".